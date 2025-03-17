洛縣第1選區提供1萬元企業補助

台美商會青商部會長曾愉雯（右五）頒發感謝狀給講者，感謝他們分享專業知識協助華商發展。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 台美商會青商部（TJCCLA）與洛杉磯華僑文教服務中心15日在洛橋中心舉辦「小型企業研討會暨商務交流會」，邀請多家銀行代表解析美國小型企業管理局（SBA）貸款 政策，吸引逾50位華裔企業主參與。專家分享SBA貸款申請技巧、資格條件及成功案例，協助中小企業突破融資障礙。

台美商會青商部會長曾愉雯表示，此活動在協助創業及擴展業務的台美企業主，充分運用政府資源推動成長。

羅斯密商會執行長冉瑞宜解析SBA「四大金剛」服務，包括免費商業諮詢、貸款擔保、救災貸款及聯邦政府合約。他指出，華人 社區對Score創業顧問服務認識有限，該服務可提供一對一指導。他並介紹多項免費創業資源，如Small Business Development Center（SBDC）、華埠「創業家培訓課程」及Pacific Asian Consortium Employment（PACE）。另透露洛縣第一選區正提供1萬美元小企業補助，至今已進行至第六輪，符合條件者可把握機會申請。在貸款技術講解環節，第一商業銀行執行副總裁兼SBA貸款專員Jean H. Ezaki詳細解釋SBA 7(a)與504貸款計畫。7(a)貸款適用於購置設備、營運資金等，最高500萬美元，企業主自備10%至20%；504貸款則專為不動產購置設計，銀行提供50%、SBA 40%，業主自付10%，SBA部分採25年固定利率。

華美銀行SBA關係經理Jun Wang及業務關係經理Terry Chou介紹SBA貸款所需文件，包括三年企業與個人報稅表、債務清單及SBA個人財務表，並強調貸款評估的「5C」關鍵因素：現金流量、資本投入、能力、抵押品及個人信用分數，即便信用紀錄有瑕疵，提供合理還款計畫仍有機會獲貸。

中信銀行核桃市分行經理Derick Fan提醒，華人企業主常因節稅考量低報收入，建議提早與會計師規畫，以符合貸款標準。他推薦PACE協助企業準備專業商業計畫書，提高成功率。第一銀行零售貸款部主任Virna Chen則從市場趨勢分析SBA貸款時機，指出台灣對美投資快速增長。「去年至11月，台灣對美投資額達140億美元，遠超東南亞的84億美元。」她詳細解釋SBA貸款如何支援企業不同發展階段的資金需求。