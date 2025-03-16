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大熊湖白頭鷹幼雛疑失蹤 粉絲沮喪

編譯陳盈霖／綜合報導
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根據大熊谷之友直播影片，住在大熊湖白頭鷹網紅夫妻賈姬與影子，產下的3隻雛鳥寶寶似乎少了一隻。（大熊谷之友影片截圖）
根據大熊谷之友直播影片，住在大熊湖白頭鷹網紅夫妻賈姬與影子，產下的3隻雛鳥寶寶似乎少了一隻。（大熊谷之友影片截圖）

聖蓋博谷論壇報報導，生活於大熊湖（Big Bear）知名白頭鷹（Bald Eagle）網紅夫妻賈姬（Jackie）和影子（Shadow）8日方迎來第三隻寶寶，然14日（週五）上午，當大熊谷（Big Bear Valley）白頭鷹粉絲們醒來後，發現其中一隻寶寶似乎從巢穴中消失了，粉絲們感到沮喪。

負責營運白頭鷹巢穴直播的非營利組織，大熊谷之友（Friends of Big Bear Valley）14日上午確認，在第一次餵食時，只見到兩隻雛鳥，這一消息讓粉絲們感到震驚。該組織指出，幾天前，他們才因這對夫妻的三隻雛鳥都「進食正常，健康成長」的好消息歡呼著。

一位觀看直播的網友在社交媒體上寫道，「對我們這些發燒友來說，這實在太悲傷了，如果這對我們有所安慰，我們寧可認為白頭鷹沒有三隻寶寶的事實。牠們只會專注於看到嘴巴張開需要餵食的幼雛，不會感受到失去，但我知道這不會阻止我們感到悲傷。」

近日冬季風暴替山區帶來新的積雪，包括白頭鷹所在的傑佛瑞松（Jeffrey pine）。14日的日出前不久，當賈姬從積雪覆蓋的巢穴中移動時，鏡頭上只見到兩隻雛鳥。大熊谷之友在 YouTube上試圖安慰觀眾：「由於積雪遮擋部分視線，我們無法看見整個巢穴。作為自然觀察者，我們無法完全了解當前情況。我們將白頭鷹家族放在心中，向全球大熊谷之友社區傳遞愛意。」

這是賈姬第二年產下三顆蛋，也是自2022年以來首次有雛鳥孵化成功。2022年，她的雛鳥「精神」（Spirit）成功離巢飛向天際。

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