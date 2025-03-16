州府官員提案 要求選民出示身分證

部分加州居民計畫在2026年大選中收集100萬個簽名，以通過一項全州範圍憲法修正案，要求選民在選舉中出示身分證明文件。（ABC）

加州 內幕報導，由加州地方、州和聯邦各級民選官員及競選委員會等人組成的聯盟，計畫在2026年大選中收集100萬個簽名，以通過一項全州範圍憲法修正案提案，要求選民在選舉中出示身分證明文件。提案支持者表示，身分證明要求可防止親自投票 的冒名頂替行為，而反對者認為，這類詐欺甚少發生，身分證明要求會限制投票權、增加不必要的成本，對選舉造成行政負擔。

加州捐助者網路，橙縣林肯俱樂部（Lincoln Club）主席赫南德茲（Teresa Hernandez）表示，這項提案是個簡單解決方案。她說︰「你可拿到某種政府核發身分證，如從車管局 （DMV）得到駕照等。」根據該提案，選民可在親自投票時出示身分證明，郵寄投票的選民則在選票上填寫駕照或社安號碼後四位數。她認為「這將重建選民信心。」

赫南德茲指出，社安卡申請和補發是免費的，車管局提供的身分證明只收取象徵性費用。「在美國，若沒有某種形式的身分證，就無法搭飛機、進入政府大樓或在銀行兌現支票，很多事情無法做。」

目前全美有36個州要求某種形式選民身分證。有些州要求非照片類身分證，替沒有身分證的選民提供不同的補救措施，許多州和華盛頓特區（Washington D.C.）則採用其他方式核實選民身分，如比對簽名與檔案資訊等。

加州第63選區眾議員，也是常識加州（Common-Sense California）主席艾賽利（Bill Essayli）同意選民身分證明會提升選民信心。「我們民主正歷經一場危機，推行選民身分證提案應被視為解決此問題的最佳兩黨合作方案」他在聲明中表示。國會議員卡爾佛特（Ken Calvert）也表示，選民身分證是增強選舉安全的常識性措施，因此在加州兩黨及無黨派人士間得到廣泛支持。

一項由參與加州選民身分證提案人士委託的公共意見策略（Public Opinion Strategies）調查指出，今年1月底有68%選民支持選民身分證提案，包括93%共和黨人、70%無黨派人士及52%民主黨人。2024年2月，皮尤研究中心（PEW）發表類似數據顯示，95%共和黨人和69%民主黨人支持使用照片身分證投票。該調查還顯示，82%選民支持要求電子投票機使用紙質選票備份，81%支持要求人們出示政府發放的照片身分證進行投票，72%支持將選舉日設為全國假日，69%支持服刑期滿後允許重罪犯投票。