Meta將推社區筆記 試行事實查核

2023年6月巴黎Vivatech秀上展示的Meta標誌。 (美聯社)

臉書的母公司Meta在1月份停止事實查核引起許多不滿，Meta宣布，18日起將根據X平台的範例開始試行「眾包事實查核」（crowd-sourced fact-checking）計畫。

美聯社報導，Meta表示從18日開始的「社區筆記」（Community Notes）計畫，最初期會根據X的評等系統（ratings system）來進行。Meta在1月停止事實查核時，執行長查克柏格 表示，事實查核人員已經變得「有政治偏見」，使用了一些保守派長期以來用來批評Meta平台的語言。

但媒體專家和研究社群媒體 的人士對Meta的政策轉變感到震驚。有人批評該項決定「不僅讓使用者失去了一項寶貴的資源，而且還為一種流行的虛假資訊敘事披上了合法外衣：事實查核帶有政治偏見。事實查核人員透過為那些廣泛傳播的說法添加重要背景信息，為Meta網站上數億用戶提供了一項寶貴的服務。

川普 首度當選總統後，Meta在2016 年12月開始事實核查，以回應有關其平台上傳播「假新聞」（fake news）的批評。多年來，這家科技巨頭一直宣稱正在與60多種語言的100多個組織合作，以打擊錯誤訊息。

美聯社一年多前就已停止參與Meta的事實查核。社區筆記將取代事實查核，Meta表示，美國境內的潛在貢獻者可以開始註冊參加該計劃，但他們寫的筆記不會立即公布。

Meta表示，我們將首先逐步隨機地從候補名單中錄取人員，並花時間測試寫作和評級系統，然後再公開發布筆記。Meta表示，它不會決定對哪些內容進行評級，並且「除非得到持有不同觀點的貢獻者廣泛認同，否則這些評論將不會被發表」。

Meta表示，在事實查核時期，被認定為錯誤訊息的貼文會被減少傳播量，但有社區筆記的貼文則是不會受到這種懲罰的。儘管Meta表示最終計劃在全球範圍內推出社區筆記，但事實查核目前仍在美國以外地區繼續進行。