我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朋友變戀人 老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 2人小孩讀同校

財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

提升社區道路安全 加州府撥款近3億

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州州長紐森宣布撥款近3億美元，用於全州288個計畫，減少城市和縣道上的交通死亡及嚴重傷害事件。（州長IG截圖）
加州州長紐森宣布撥款近3億美元，用於全州288個計畫，減少城市和縣道上的交通死亡及嚴重傷害事件。（州長IG截圖）

加州州長紐森（Gavin Newsom）7日宣布撥款近3億美元，用於全州288個計畫，減少城市和縣道上的交通死亡及嚴重傷害事件。根據紐森辦公室新聞稿，這些計畫所需資金來自聯邦「公路安全改善計畫」（Highway Safety Improvement Program，HSIP），這是一項關鍵的聯邦援助計畫，主要減少全國公路上的致命事故和嚴重傷害事件。

加州交通廳採用「安全系統」方法（Safe System Approach），強調多層次保護措施，包括更安全的道路設計，以實現至2050年將州道路死亡和嚴重傷害事故降至零的目標。在可行的情況下，加州交通廳資助或監督的計畫，將包括「完整街道」（Complete street）功能，替步行、自行車和搭乘公共交通工具者提供安全、便捷選擇。

加州交通廳長奧米沙金（Toks Omishakin）表示，「今天宣布獲得資金支持的安全改善計畫將分佈全加州，從北部的德爾諾特縣（Del Norte County）到南部的聖地牙哥縣（San Diego County）各社區，進行有影響力的提升。部分撥款計畫如下：

南加州地區：富勒頓（Fullerton）360萬美元建設受保護的左轉車道。橙縣（Orange County）100萬美元升級近60個信號化交叉路口。近300萬美元用於河濱縣（Riverside）建設受保護的自行車車道及符合ADA標準的路緣坡道等。

中央海岸（Central Coast）地區：聖塔芭芭拉（Santa Barbara）縣400萬美元，用於實行新的行人道改善措施和交通信號標誌。聖塔克魯茲（Santa Cruz）縣200萬美元改善日間照明和行人過道。

中央谷地：弗雷斯諾（Fresno）縣370萬元資助建設新環形交叉路口。圖萊里（Tulare）縣450萬美元安裝減速帶、左轉車道及閃光燈。聖荷昆（San Joaquin）縣260萬元，改善42個不同的交通號誌。

灣區：康曲柯士達（Contra Costa）縣500萬美元建設IV級自營車道。舊金山（San Francisco）440萬美元，安裝新型高能見度標誌，175萬美元改善路口照明和行人道。

北加州：三一（Trinity）縣近600萬美元，用於安裝反光標誌線。洪堡（Humboldt）縣100萬美元改善護欄。

自2007年以來，加州已為地方安全計畫提供15億美元資金，包括安裝減速帶、閃光燈、警示標誌、道路照明、分隔裝置和新的人行道等，以提升道路安全。更多資訊可上Build.ca.gov。

加州 紐森 灣區

上一則

好康報您知／168超市（168 Market）

下一則

關稅衝擊 加州杏仁業者面臨不確定性

延伸閱讀

因AB 716法案 用保險叫救護車 費用竟翻倍

因AB 716法案 用保險叫救護車 費用竟翻倍
太陽能板老用戶 加州公用事業委員會擬補收裝置費

太陽能板老用戶 加州公用事業委員會擬補收裝置費
紐森支持度上升 抗災能力受質疑

紐森支持度上升 抗災能力受質疑
紐森推新行政命令 延長災民居住保障

紐森推新行政命令 延長災民居住保障
紐森反跨性別運動員參加女子比賽 李天明批「妖魔化」

紐森反跨性別運動員參加女子比賽 李天明批「妖魔化」
紐森推就業優先計畫 投2.45億助經濟

紐森推就業優先計畫 投2.45億助經濟

熱門新聞

華裔聚集的喜瑞都名列全美前50最富有退休城鎮之一。（喜瑞都官網）

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

2025-03-09 22:56
加州4月1日起實施新法，對房東向房客收取的費用有新限制。（Pexels）

4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用

2025-03-06 16:38
被逮捕的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」（右），以及賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」（左）。（美國司法部）

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

2025-03-08 01:20
許多獨立經營的工作室在門口掛上門牌號，以區分不同工作室，方便顧客辨識與尋找。（記者張庭瑜／攝影）

華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣

2025-03-10 14:06
好市多推出簡易、高品質工作室小屋。（好市多官網）

睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目

2025-03-12 14:55
洛杉磯縣阿蘇薩好市多，7日雞蛋仍然缺貨。（記者邵敏／攝影）

蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨

2025-03-12 22:22

超人氣

更多 >
不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個
佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺

佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺
4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛
噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難

噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難
房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市

房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市