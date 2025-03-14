提升社區道路安全 加州府撥款近3億

加州州長紐森宣布撥款近3億美元，用於全州288個計畫，減少城市和縣道上的交通死亡及嚴重傷害事件。（州長IG截圖）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）7日宣布撥款近3億美元，用於全州288個計畫，減少城市和縣道上的交通死亡及嚴重傷害事件。根據紐森辦公室新聞稿，這些計畫所需資金來自聯邦「公路安全改善計畫」（Highway Safety Improvement Program，HSIP），這是一項關鍵的聯邦援助計畫，主要減少全國公路上的致命事故和嚴重傷害事件。

加州交通廳採用「安全系統」方法（Safe System Approach），強調多層次保護措施，包括更安全的道路設計，以實現至2050年將州道路死亡和嚴重傷害事故降至零的目標。在可行的情況下，加州交通廳資助或監督的計畫，將包括「完整街道」（Complete street）功能，替步行、自行車和搭乘公共交通工具者提供安全、便捷選擇。

加州交通廳長奧米沙金（Toks Omishakin）表示，「今天宣布獲得資金支持的安全改善計畫將分佈全加州，從北部的德爾諾特縣（Del Norte County）到南部的聖地牙哥縣（San Diego County）各社區，進行有影響力的提升。部分撥款計畫如下：

南加州地區：富勒頓（Fullerton）360萬美元建設受保護的左轉車道。橙縣（Orange County）100萬美元升級近60個信號化交叉路口。近300萬美元用於河濱縣（Riverside）建設受保護的自行車車道及符合ADA標準的路緣坡道等。

中央海岸（Central Coast）地區：聖塔芭芭拉（Santa Barbara）縣400萬美元，用於實行新的行人道改善措施和交通信號標誌。聖塔克魯茲（Santa Cruz）縣200萬美元改善日間照明和行人過道。

中央谷地：弗雷斯諾（Fresno）縣370萬元資助建設新環形交叉路口。圖萊里（Tulare）縣450萬美元安裝減速帶、左轉車道及閃光燈。聖荷昆（San Joaquin）縣260萬元，改善42個不同的交通號誌。

灣區 ：康曲柯士達（Contra Costa）縣500萬美元建設IV級自營車道。舊金山（San Francisco）440萬美元，安裝新型高能見度標誌，175萬美元改善路口照明和行人道。

北加州：三一（Trinity）縣近600萬美元，用於安裝反光標誌線。洪堡（Humboldt）縣100萬美元改善護欄。

自2007年以來，加州已為地方安全計畫提供15億美元資金，包括安裝減速帶、閃光燈、警示標誌、道路照明、分隔裝置和新的人行道等，以提升道路安全。更多資訊可上Build.ca.gov。