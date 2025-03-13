論文研究：加州「大氣河」 變得愈大愈濕愈頻繁

今年2月5日在蘇諾瑪縣，一輛汽車浸在大氣河引起的積水中。 (美聯社)

「大氣河」（atmospheric rivers）近年來已成為加州 人耳熟能詳的氣象詞彙，一份新研究指出，加州大氣河的規模愈來愈大、含水量愈來愈多、出現頻率愈來愈高。論文主筆更強調，氣候變化的好戲還在後面。

美聯社報導，這份剛刊登在氣候期刊（Journal of Climate）的論文指出，過去45年以來，這種嚴峻的氣候狀況在加州變得愈來愈大、愈濕、愈頻繁。大氣河是長而相對較窄的水蒸氣帶，它們從海洋中汲取水分，流經天空，傾瀉下大量雨水。研究顯示，自1980年以來，大氣河的侵襲面積增加了6%至9%，發生頻率增加了2%至6%，而且比以前略微潮濕些。

科學家早就預測，由於煤炭、石油 和天然氣燃燒引起的氣候變遷使空氣變暖，空氣中會含有更多的水分，這意味著未來將出現更大、更惡劣的大氣河。本周發表的研究指出，更濕潤的未來已經到來。

雖然大氣河可以為乾旱地區帶來急需的雨水，但當它們強大且持續時往往會造成危險。就在一年多前，一系列大氣河在加州引發了數百起泥石流，造成數人死亡。1860 年代，由於大氣河引發的洪水，使得加州不得不暫時將首府遷出沙加緬度。

這些活動不只是加州的事，它們實際上遍布美國和世界各地，儘管有時並不被定義為大氣河。2023 年，新英格蘭 的一條大氣河帶來了1呎的降雨和每小時50哩的大風。2020 年，一條大氣河在阿拉斯加傾瀉了 99 吋的降雪。

美國國家大氣研究中心的水文科學家希爾茲 (Christine Shields) 表示，這篇論文不僅有意義，而且包含豐富的新細節和數據，將有助於研究人員弄清楚未來這些強降雨和降雪將會發生什麼情況。

這項研究論文的主筆亨尼 (Lexi Henny) 是北卡羅萊納大學的大氣科學家，她在 NASA 工作期間進行了這項研究。亨尼指出，目前已經發生的，與我們認為未來全球暖化將要發生的變化相比，仍然微不足道。