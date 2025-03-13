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雨天行駛未開車燈恐罰款100元 州法規定常遭忽視

記者王子涵／舊金山報導
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加州近日迎來降雨，警官特別提醒，當雨勢大到需要開啟擋風玻璃雨刷時，車頭燈也必須同步亮起，以提高道路能見度，也讓自身車輛被後車看到。(本報檔案照片）
加州近日迎來降雨，警官特別提醒，當雨勢大到需要開啟擋風玻璃雨刷時，車頭燈也必須同步亮起，以提高道路能見度，也讓自身車輛被後車看到。(本報檔案照片）

舊金山灣區12日迎來大規模降雨，南加地區晚間也對可能的大雨嚴陣以待，防範土石流風險。另須特別提醒的是，駕駛者在下雨天駕車應遵守但常被忽略的一個重要規定：當雨勢大到需要開啟擋風玻璃雨刷時，車頭燈也必須同步亮起。

根據「加州車輛法規」的一項條款（2004 年修訂），只要因雨、霧、雪或濕氣需持續使用雨刷，駕駛人就必須開啟車燈，以提高行車的可見度。然而，這條法律在實際執行中常被忽視，因為加州號稱「Golden State），尤其是南加州，下雨天不多，以致這項法規也很少被關注或執行。在日間降雨時，許多駕駛的車頭燈仍然是關閉的，並不會特別去打開，加州公路巡警（CHP）雖未提供相關的違規數據，但警官巴克萊（Andrew Barclay）表示，這種情況相當普遍。

部分駕駛可能是無意違規，巴克萊指出，許多新車配備的自動車燈系統在日間降雨時，可能不會開啟車頭燈，或僅啟動日行燈或霧燈。他補充說，「開車頭燈除了讓駕駛人看清道路，車尾燈亮起也同樣重要，這能讓後方車輛更容易察覺你的存在」。

巴克萊建議，在下雨時應將車燈從「自動」模式切換至「開啟」模式，以確保所有燈光正常運作。這項法規的目的，是在能見度降低時提升所有駕駛的安全。「如果雨刷已經持續運轉，那表示能見度已經受到影響，」巴克萊解釋。「開啟車燈不僅有助於自己看清道路，也能讓其他駕駛更容易注意到你的車輛」。

這項規定於2005年1月1日正式生效，前六個月為教育期，未立即開罰。違規者可能面臨約100美元的罰款，但具體金額視各縣規定而異。目前，美國已有18個州實施類似法規。

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