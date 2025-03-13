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快申請 國內線5/7起使用Real ID

編譯陳盈霖／綜合報導
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民眾要在5月7日前申請真實身分證，才能搭乘國內航班。加州必須要有金熊標誌。（DMV官網）
民眾要在5月7日前申請真實身分證，才能搭乘國內航班。加州必須要有金熊標誌。（DMV官網）

沙漠太陽報報導，自5月7日起，搭乘國內航班需提供符合「真實身分證」（Real ID）規範的駕照、身分證，或護照等其他可接受的文件。加州居民可前往REALID.dmv.ca.gov網站申請真實身分證。

根據加州車管局（DMV）新聞稿，民眾需在線上填寫申請表並上傳必要文件，攜帶已上傳文件至DMV現場完成申請流程。通過線上預先申請，到現場大概僅需花費15分鐘左右。

可以用護照代替真實身分證？

根據國土安全部（Homeland Security），護照可用於代替真實身分證搭乘國內航班。若希望用駕照或身分證便捷地搭乘國內航班，仍需申請真實身分證。

如何知道自己是否有真實身分證？

根據DMV新聞稿，截至2月1日，已有1860萬加州居民擁有真實身分證，若駕照或身分證上有「金色的熊與星星圖案」，意味著符合真實身分證標準。

申請加州真實身分證需哪些文件？

根據DMV，需提供身分證明文件（如護照、出生證明或綠卡等）。居住地證明：要提供兩分不同文件，顯示加州郵寄地址，如水電費單、手機帳單、銀行對帳單、報稅表或雇用文件等。此外是社安號碼，某些情況下可能有例外。可至DMV網站查看相關資訊。

加州 DMV 護照

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