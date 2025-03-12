我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：台積電邀Nvidia、超微「合資經營」英特爾晶圓代工

金秀賢毀滅式親密照再流出 嘟嘴靠近金賽綸

加州汽車竊案居全國之冠 停在高速公路、街道和人行道風險大

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新數據顯示2023年加州汽車竊盜案位居全美之冠。（CBS電視台畫面）
最新數據顯示2023年加州汽車竊盜案位居全美之冠。（CBS電視台畫面）

福斯電視台FOX 11電視台報導，最新數據顯示，2023年加州汽車盜竊（vehicle thefts）率位居全美之冠。這項研究由0-60 Specs機構根據聯邦調查局犯罪數據探索（FBI Crime Data Explorer）進行分析，並列出各州汽車風險最高地點。

數據顯示，加州2023年出現驚人的19萬5875起汽車盜竊案，比全國平均2萬481.88起高出856.33%。數據並指出，加州車輛停放在高速公路、道路、小巷、街道和人行道時風險最大，有4萬8585起案件發生於上述這些地點。

緊隨其後的是德州（Texas），有12萬4483起汽車盜竊案，比全國平均增加507.77%，其中4萬4568起案件發生於住宅或家中。

第三是華盛頓州（Washington），有5萬3066起汽車盜竊案，比全國平均高159.09%，車輛停在住宅或家中威脅最大，有1萬9335起案件。

第四名是伊利諾州（Illinois），4萬1514起案件，比全國平均高出102.69%，案發率較高的地區為高速公路、道路、小巷、街道和人行道，有2萬4766起。

科羅拉多州（Colorado）排名第五，2023年有3萬7955起汽車盜竊案，比全國平均增加85.31%，1萬4484起案件發生於停車場、卸貨區或車庫。

儘管數據顯示盜竊率最高的州，但並未提供發生高盜竊率的原因，也未顯示相關地區應對汽車盜竊措施是否有效等。0-60 Specs擁有者貝斯克（Emir Bacic）說，最新數據顯示，多州汽車盜竊案有上升趨勢，加州案件大幅增加。趨勢也表明某些地點（如高速公路、住宅區和停車場）對車主風險最大，因此加強安全措施（包括防盜設備和戰略性停車選擇）對減輕日益嚴重的汽車盜竊威脅至關重要。

加州 德州 華盛頓州

上一則

長青保險 3/31前提供紅藍卡諮詢、變更

下一則

20年飢餓偷竊前科 遭ICE逮無證媽終獲保釋

延伸閱讀

前聯邦眾議員波特宣布參選加州州長

前聯邦眾議員波特宣布參選加州州長
風暴南襲加州 乾旱難獲緩解但災害風險上升

風暴南襲加州 乾旱難獲緩解但災害風險上升
人均被騙近15萬 42個殺豬盤詐騙網被封

人均被騙近15萬 42個殺豬盤詐騙網被封
加州水費漲不停 南加這城市未來五年或飆升70%

加州水費漲不停 南加這城市未來五年或飆升70%
馬世雲競選加州副州長 逾30地方官員支持

馬世雲競選加州副州長 逾30地方官員支持
CUSV校長楊磊：加州中醫教育與執業環境 全美最完善

CUSV校長楊磊：加州中醫教育與執業環境 全美最完善

熱門新聞

買賣房產竟收國稅局罰款，兩年後才找出緣由。圖為示意圖（Pexels@RDNE Stock project)

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

2025-03-05 20:19
對於關稅上漲，Target執行長表示有些商品本周就會漲價。（本報檔案照）

Target執行長：這類商品或自本周起漲價

2025-03-04 16:02
加州4月1日起實施新法，對房東向房客收取的費用有新限制。（Pexels）

4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用

2025-03-06 16:38
華裔聚集的喜瑞都名列全美前50最富有退休城鎮之一。（喜瑞都官網）

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

2025-03-09 22:56
被逮捕的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」（右），以及賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」（左）。（美國司法部）

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

2025-03-08 01:20
許多獨立經營的工作室在門口掛上門牌號，以區分不同工作室，方便顧客辨識與尋找。（記者張庭瑜／攝影）

華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣

2025-03-10 14:06

超人氣

更多 >
態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了

態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了
川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶
快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據

快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據
生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一

生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一
好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬

好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬