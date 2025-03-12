加州汽車竊案居全國之冠 停在高速公路、街道和人行道風險大

最新數據顯示2023年加州汽車竊盜案位居全美之冠。（CBS電視台畫面）

福斯電視台FOX 11電視台報導，最新數據顯示，2023年加州 汽車盜竊（vehicle thefts）率位居全美之冠。這項研究由0-60 Specs機構根據聯邦調查局犯罪數據探索（FBI Crime Data Explorer）進行分析，並列出各州汽車風險最高地點。

數據顯示，加州2023年出現驚人的19萬5875起汽車盜竊案，比全國平均2萬481.88起高出856.33%。數據並指出，加州車輛停放在高速公路、道路、小巷、街道和人行道時風險最大，有4萬8585起案件發生於上述這些地點。

緊隨其後的是德州 （Texas），有12萬4483起汽車盜竊案，比全國平均增加507.77%，其中4萬4568起案件發生於住宅或家中。

第三是華盛頓州 （Washington），有5萬3066起汽車盜竊案，比全國平均高159.09%，車輛停在住宅或家中威脅最大，有1萬9335起案件。

第四名是伊利諾州（Illinois），4萬1514起案件，比全國平均高出102.69%，案發率較高的地區為高速公路、道路、小巷、街道和人行道，有2萬4766起。

科羅拉多州（Colorado）排名第五，2023年有3萬7955起汽車盜竊案，比全國平均增加85.31%，1萬4484起案件發生於停車場、卸貨區或車庫。

儘管數據顯示盜竊率最高的州，但並未提供發生高盜竊率的原因，也未顯示相關地區應對汽車盜竊措施是否有效等。0-60 Specs擁有者貝斯克（Emir Bacic）說，最新數據顯示，多州汽車盜竊案有上升趨勢，加州案件大幅增加。趨勢也表明某些地點（如高速公路、住宅區和停車場）對車主風險最大，因此加強安全措施（包括防盜設備和戰略性停車選擇）對減輕日益嚴重的汽車盜竊威脅至關重要。