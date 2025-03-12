華航買24架波音787 預計Q4交機

3月4日，在接受了聖蓋博市府表彰後，鄭玉麟（左四）與張邱驊（左三）將一款華航波音777模型作為回禮贈送給聖蓋博市府。（記者王若然／攝影）

中華航空（China Airlines，華航）最新購入的24架波音787客機，將於今年第四季度陸續交機。屆時，配合新機型，客機內裝修和服務，都將有進一步升級。

中華航空美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟（Adam Cheng）透露，這批客機比原計劃交機時間晚一些，目前初步計畫在今年第四季度陸續交機。新飛機將先在亞洲線試飛，再根據總體運營調度，擴展至跨洋線等其他航線。配合新機型，華航客機內部裝修、服務以及美食將有全新升級，敬請民眾期待。

華航在南加州 的洛杉磯國際機場 和安大略機場均有航點。鄭玉麟表示，2023年疫情後，越洋線增長迅速，主要因為乘客的報復性消費；雖然最近一年需求有所趨緩，但相對疫情前還是有很大成長，需求相對強勁。越洋線以前佔華航總運營收入的10%至15%，如今增長至20%至25%，幾乎翻倍。

該公司美洲地區行銷協理張邱驊補充，華航近幾年很注重發展東南亞 地區航空業務，並且發展出幾個越洋線航班通過台灣連接東南亞的業務。例如華航洛杉磯到台北的晚上航班，剛好可以銜接華航前往菲律賓、泰國、越南的航班，為旅客提供更多便利。

華航多年一直活躍包括南加州地區的美國僑界活動，曾多次贊助世界日報與各地城市政府聯合舉辦的活動。例如在2月1日、2日的由世界日報和聖蓋博市府合辦的元宵燈會中，華航是主要贊助商之一。為感謝華航對活動的大力支持，聖蓋博市政府3月4日特別表彰了華航及鄭玉麟。

鄭玉麟介紹，華航可以說是台灣的國家航空公司。他說，「我們的責任很重要。就是推廣台灣。」華航會配合駐洛杉磯台北經文處和僑界活動以及政府政策，推廣台灣文化和風情，「讓全世界知道台灣的美。」當被問及是否繼續參加2026年巴沙迪那（Pasadena）花車遊行時，鄭玉麟表示，「也在努力中。」華航具體的活動，也要配合政府的政策。

華航自1970年開始積極布局北美航線，目前北美航網有安大略、洛杉磯、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華等五個航點。華航是亞洲最優秀的航空公司之一。