圓周率日 全美CPK披薩3.14元 只限2天
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根據美國商業資訊（Business Wire），加州披薩廚房（California Pizza Kitchen，CPK）將以無與倫比的優惠歡慶圓周率日（Pi Day）。本月13日與14日（周四、周五）兩天，只需消費滿25美元，即可用3.14美元價格，享用原味BBQ烤雞（The Original BBQ Chicken）、義大利辣香腸（Pepperoni）或傳統起司（Tranditional Cheese Pizza）三種口味披薩。
加州披薩廚房行政主廚兼烹飪創新副總裁派西比斯基（Paul Pszybylski）表示，圓周率日已成為經過數學證明，屬於披薩的節日，「以令人驚嘆的超值優惠價格享用最喜愛的CPK披薩，是我能想到最佳公式。」
此獨家圓周率日優惠僅限兩天，且僅提供給CPK會員，消費者可在14日前隨時通過官網（cpk.com）或應用程式App註冊會員，即可享受兩日優惠，無論內用、外帶或送餐上門均有此特惠價格。此優惠適用全美各地門市，但夏威夷（Hawaii）除外。
民眾可上www.cpk.com/PiDay，IG追蹤@cpk，X追蹤@calpizzakitchen，抖音（TikTok）追蹤 @calpizzakitchen。
加州披薩廚房於1985年在比佛利山（Beverly Hills）開設第一家餐廳，如今已成為全球品牌，分布全美27個州及九個國家和地區。
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