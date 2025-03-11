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紐森支持度上升 抗災能力受質疑

編譯胡立宗／綜合報導
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洛杉磯大火嚴重影響當地居民對加州抗災能力的信任度。（美聯社）
洛杉磯大火嚴重影響當地居民對加州抗災能力的信任度。（美聯社）

加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California，PPIC）在2月初的民調發現，州長紐森的認同度升到52%，但民眾普遍懷疑加州的消防能力，特別是剛被火燒過的大洛杉磯，居民的信任度由35%下跌至27%。

研究院自1998年開始持續進行「PPIC Statewide Survey」，本次的問題除了加州內部事務，還有聯邦在川普主導下的影響。民調期間為2月4日至11日，受訪者為1589位加州成人， 抽樣誤差未公布，以下為四大發現：

・紐森的認同度增加

2025年2月的民調發現，52%的民眾肯定紐森的治理能力，47%質疑、1%不願表態。相比2024年10月的數據，紐森的肯定度由44%增加了8個百分點。

紐森的認同度在大洛杉磯與舊金山灣區最高。

不過，沙漠太陽報指出，2月10日至11日，由Emerson College Polling、Inside California Politics、The Hill進行的民調，紐森的支持度仍只有42%，質疑的為40%。

・加州前進的方向是否正確？

54%的民眾認為＊加州走錯方向＊，45%認為方向沒錯。不過，相比去年10月的民調，走錯的比例已經由60%減少。

研究院的民調，自2022年9月以來，走錯路的比例就一直增加，雖然去年2月一度降到57%，但10月又反彈到60%，今年2月才又降為54%。

依照人口分布，拉美裔與大學畢業生認為走錯路的比例低於平均。

・野火確實越來越凶，但加州能否應對？

46%的加州人認為野火是當地的大問題，較2024年7月增加7個百分點。75%的人非常或有點擔心，氣候變遷會導致更嚴重的火災。

其中，剛經過大火的洛杉磯地區，對政府的信任度更是大降，由去年7月的35%降到27%。

・加州議會應該處理的議題：

24%的民眾認為，應該應先處理生活開銷、經濟、通膨、就業；

14%的民眾認為，應該應先處理房價與供需平衡；

13%的民眾認為，應該應先處理環境治理、山火與水資源。

加州 紐森 民調

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