加州提案重新定義自衛權 惹爭議

加州民主黨籍眾議員茲布爾（Rick Chavez Zbur）日前提出AB 1333號法案，將重新定義加州的自衛權。（California Assembly Democrats Youtube截圖）

KTLA 5電視台報導，代表洛杉磯地區加州民主黨 籍眾議員 茲布爾（Rick Chavez Zbur）日前提出AB 1333號法案。根據CalMatters報導，該法旨在取消某些情況下謀殺可被視為正當的條件，包括但不限於為保護住處或財產而採取的行為。該法的目的是減少私刑，但批評者認為該法將讓自衛變成犯罪。

該法案將明確表示某些情況下，謀殺將不被視為正當行為，包括但不限於當某人過度使用武力以防禦危險時。CalMatters進一步指出，當開槍者可以安全撤退、在雙方互相攻擊的情況下，或當開槍者「明知挑釁他人」時，使用致命武力不被視為必要。茲布爾告訴CalMatters，這項法案的重點在於那些故意在公共場合挑起爭端的人，當受害者反擊時，他們開槍並聲稱是自衛。

然而共和黨人表示，該法將剝奪人們的自衛權。代表弗雷斯諾（Fresno）加州眾議員唐吉帕（David Tangipa）表示，警察在面對緊急情況時需立即做出反應，這些人是受過專業訓練的，「現在我們卻要求未經訓練的普通人做出可能攸關性命的決定。這項法案的意圖並不重要，重要的是它最終可能帶來的影響。」該法可能會在本月晚些時候交由委員會審議。