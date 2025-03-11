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紐森推新行政命令 延長災民居住保障

編譯胡立宗／綜合報導
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州長紐森7日發布新的行政命令，以替代即將失效的山火災後保護，使洛杉磯大火災民可以更方便地找到新住所。

新命令主要針對野火受災的租戶與屋主，繼續禁止出租房、旅館、短租房的抬價行為，延長對災民住在旅館與短租房的期限，並使無家可歸的災民優先取得加州補助的住房。

他說，洛杉磯地區正在復原與重建，加州將堅守承諾，提供量身打造的協助與紓困方案。因此他在7日發布行政命令，延長保護災民免於剝削的期限，並使災民都能住進他們需要的房舍。

新版行政命令的要點如下：

・延長租房、旅館的抬價禁令，包括在2025年7月1日前，不得驅趕租客再以高價出租。同時，特定郵遞區號的大型房舍，只要近期未曾出租，都能以優惠的市場價格出租。最後，新完工的高成本房舍也能獲得售價彈性，以便增加房市的供應。

・延長暫停執行以下相關法令：當住戶在旅館、暫住地住居超過30天候，將被視為租客。此一措施意在增加災民尋找新家的時間。

・災民已有申請加州補助房資格者，將獲得優先配給資格，此規定符合聯邦加速安置的要求。

・協助艾塔迪那重建兩條商業走廊，恢復災前小店與人行步道的風貌。

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