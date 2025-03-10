川普縮編聯邦雇員 未必衝擊加州就業

加州的聯邦雇員最多。（取自舊金山市府網頁）

川普就任總統後，裁撤聯邦雇員的趨勢越來越明顯，到底哪些州的聯邦雇員最多，又有那些州可能受傷最深？南加新聞集團整理了各州的數據，指出以下重點：

・加州 的聯邦雇員最多

加州2024年共有25萬3600名聯邦雇員，全美第一，占比等同於加州的房地產、倉儲、診所，即全部工作機會的1.4%，也是加州第13大的就業機會來源，但占比低於全美平均的1.9%。

聯邦雇員第二多的是德州，22萬200人。接著是維吉尼亞19萬1900人，華府 19萬1200人，馬里蘭16萬1300人，佛州 16萬1200人。最少的分別是達拉瓦6700人、佛蒙特6800人、懷俄明8200、新罕布夏9100人、北達科達9300人。

但以占比高低來看，聯邦裁員衝擊最大的是華府周邊：華府就業機會有25%來自聯邦，馬里蘭5.8%、維吉尼亞4.5%。相對地，威斯康辛1%，康乃狄克、明尼蘇達、 新澤西、愛阿華皆為1.1%。

德州與佛州皆為1.6%。

・聯邦用人趨勢的改變

2019年至2024年，聯邦雇員增加了16萬6200人，加州增加5400人，排第九、占比3%。

佛州增加最多，1萬8300人；德州居次，1萬6200人；馬里蘭1萬5800人；維吉尼亞1萬100人；喬治亞州9200人。

華府減少4100人，佛蒙特少了300人。

整體來說，五年間聯邦雇員在加州就業市場的占比只增加了2.2%，增幅排名第45，也遠低於全國平均的5.9%。

德拉瓦與田納西的占比增加16%，內華達州15.6%，佛州13%，北卡羅來那11%，德州8%排第17。

增幅最低的是華府與佛蒙特，皆為負成長，其後是北達科達0.3%、紐約州0.9%、麻州1.7%。

・聯邦裁員對加州的影響

聯邦工作機會在2019年至2024年間增加了6%，但川普將會改變這個趨勢。

不過，加州聯邦雇員這五年間只增加了5400人，等於62萬100個新增職缺的0.9%。

聯邦雇員多少，影響不大的地方在新澤西、華府、夏威夷、路易斯安納、馬里蘭與北達科達。

德州的占比增幅也只有1.2%、排第43；佛州1.9%排第32。

裁員焦慮最大的莫過於西維吉尼亞，五年間占比增加了72%，佛蒙特17%、懷俄明16%、伊利諾15%、密西根11%。

・政治因素

支持川普或反對川普的州，誰的聯邦雇員會裁得比較多？就跟多數政治議題，答案不會是直截了當。

紅州2024年共有156萬名聯邦雇員，2019年以來增加11萬7000人、占各州總合增加比例2%；藍州共有143萬名，增加4萬9200人、占總增加比例3%。