我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬英九遭台移民署約談 調查訪台中生脫口「中國台北」涉違規

網紅分析5款汽車「絕對不買」全是歐洲豪車

川普縮編聯邦雇員 未必衝擊加州就業

編譯胡立宗／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州的聯邦雇員最多。（取自舊金山市府網頁）
加州的聯邦雇員最多。（取自舊金山市府網頁）

川普就任總統後，裁撤聯邦雇員的趨勢越來越明顯，到底哪些州的聯邦雇員最多，又有那些州可能受傷最深？南加新聞集團整理了各州的數據，指出以下重點：

加州的聯邦雇員最多

加州2024年共有25萬3600名聯邦雇員，全美第一，占比等同於加州的房地產、倉儲、診所，即全部工作機會的1.4%，也是加州第13大的就業機會來源，但占比低於全美平均的1.9%。

聯邦雇員第二多的是德州，22萬200人。接著是維吉尼亞19萬1900人，華府19萬1200人，馬里蘭16萬1300人，佛州16萬1200人。最少的分別是達拉瓦6700人、佛蒙特6800人、懷俄明8200、新罕布夏9100人、北達科達9300人。

但以占比高低來看，聯邦裁員衝擊最大的是華府周邊：華府就業機會有25%來自聯邦，馬里蘭5.8%、維吉尼亞4.5%。相對地，威斯康辛1%，康乃狄克、明尼蘇達、 新澤西、愛阿華皆為1.1%。

德州與佛州皆為1.6%。

・聯邦用人趨勢的改變

2019年至2024年，聯邦雇員增加了16萬6200人，加州增加5400人，排第九、占比3%。

佛州增加最多，1萬8300人；德州居次，1萬6200人；馬里蘭1萬5800人；維吉尼亞1萬100人；喬治亞州9200人。

華府減少4100人，佛蒙特少了300人。

整體來說，五年間聯邦雇員在加州就業市場的占比只增加了2.2%，增幅排名第45，也遠低於全國平均的5.9%。

德拉瓦與田納西的占比增加16%，內華達州15.6%，佛州13%，北卡羅來那11%，德州8%排第17。

增幅最低的是華府與佛蒙特，皆為負成長，其後是北達科達0.3%、紐約州0.9%、麻州1.7%。

・聯邦裁員對加州的影響

聯邦工作機會在2019年至2024年間增加了6%，但川普將會改變這個趨勢。

不過，加州聯邦雇員這五年間只增加了5400人，等於62萬100個新增職缺的0.9%。

聯邦雇員多少，影響不大的地方在新澤西、華府、夏威夷、路易斯安納、馬里蘭與北達科達。

德州的占比增幅也只有1.2%、排第43；佛州1.9%排第32。

裁員焦慮最大的莫過於西維吉尼亞，五年間占比增加了72%，佛蒙特17%、懷俄明16%、伊利諾15%、密西根11%。

・政治因素

支持川普或反對川普的州，誰的聯邦雇員會裁得比較多？就跟多數政治議題，答案不會是直截了當。

紅州2024年共有156萬名聯邦雇員，2019年以來增加11萬7000人、占各州總合增加比例2%；藍州共有143萬名，增加4萬9200人、占總增加比例3%。

加州 華府 佛州

上一則

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

下一則

奇諾岡印度神廟 遭塗鴉政治口號

延伸閱讀

川普預告本周美烏會談「有大事」鬆口稱幾已恢復對烏情報共享

川普預告本周美烏會談「有大事」鬆口稱幾已恢復對烏情報共享
川普總統對於廢除日光節約時間 態度有所緩和

川普總統對於廢除日光節約時間 態度有所緩和
川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助
美股期指挫低 道瓊一度摔400點那指跌1% 川普未排除衰退可能

美股期指挫低 道瓊一度摔400點那指跌1% 川普未排除衰退可能
川普暫緩關稅 墨西哥總統：對話才是王道

川普暫緩關稅 墨西哥總統：對話才是王道
川普接受福斯專訪 未排除今年美國經濟衰退可能性

川普接受福斯專訪 未排除今年美國經濟衰退可能性

熱門新聞

ICE行動，引起當地社區恐慌。(NBC電視台畫面)

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

2025-03-02 19:54
美國針對非牧師宗教工作者的EB-4簽證計畫即將於3月14日後永久終止。（本報檔案照）

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

2025-03-03 16:48
買賣房產竟收國稅局罰款，兩年後才找出緣由。圖為示意圖（Pexels@RDNE Stock project)

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

2025-03-05 20:19
對於關稅上漲，Target執行長表示有些商品本周就會漲價。（本報檔案照）

Target執行長：這類商品或自本周起漲價

2025-03-04 16:02
加州4月1日起實施新法，對房東向房客收取的費用有新限制。（Pexels）

4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用

2025-03-06 16:38
被逮捕的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」（右），以及賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」（左）。（美國司法部）

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

2025-03-08 01:20

超人氣

更多 >
前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門
好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗

好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗
領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡
川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助
模範夫妻幻滅？蔡少芬吐17年婚姻真相：哪有什麼神仙愛情…

模範夫妻幻滅？蔡少芬吐17年婚姻真相：哪有什麼神仙愛情…