華郵：川普放水令水無法抵達南加 陸軍工程兵團很清楚

美國陸軍工程兵團知道川普的放水計畫無法到達南加州。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，據華盛頓郵報（Washington Post）獲得的一份備忘錄稱，由川普 （Donald Trump）總統下令調遣的，驟然於1月下旬從加州 水庫釋放的大量的水是不會到達南加 州的，這一點美國陸軍工程兵團（Army Corps of Engineers）很清楚。

從聖荷昆河谷（San Joaquin Valley）的兩座水庫，杜拉瑞縣（Tulare County）的Success湖和Kaweah湖放水的命令，是在 1 月 30 日上午下達的，當時總統正在考慮 1 月 7 日開始的南加州野火。

然而這一命令的發布，是在洛杉磯迄今為止最大的兩場大火，寶馬山野火（Palisades Fire）和伊頓野火（Eaton fires）被宣布完全控制住的前一天。而且發布放水的時間是在寒冬臘月，而不是農作物的生長季節，農民的福利也是川普優先考慮的問題。

在距釋放水庫令發布不到一周前的1月24日，川普於發布了一項行政命令，旨在 「確保南加州有充足的水資源」；州和地方官員收到的有關排放的通知少之又少。

陸軍工程兵團沙加緬度地區指揮官考德威爾（Chad W. Caldwell）上校在2月初撰寫的備忘錄中解釋說，由於後勤方面的挑戰，包括無法在短時間內與其他機構協調，這些水「無法直接輸送到南加州」。

根據考德威爾的備忘錄，他與加州水資源局（California Department of Water Resources）和聯邦復墾局（Bureau of Reclamation）的兩名官員進行了交談，他們表示 「很可能無法在如此短的時間內使用額外的水量」。

陸軍工程兵團若不在當地官員的敦促下減少水量，突如其來的水量有可能導致洪水泛濫，當地官員對此表示震驚。

「我們都在問：『為什麼會這樣？』」 一貫從Sucess湖下游的Tule河取水的Lower Tule River灌溉區主席巴爾塞洛斯（Tom Barcellos）當時告訴「紀事報」。「以前從來沒有這樣做過，這不合理。」

放水的第二天，川普在社交媒體平台Truth Social和X上發布了一張不明水道的照片，將這次放水定格為他推動州政府增加輸水量的勝利。

「我剛剛在加州開通的美麗水流照片，」川普在帖子中寫道，「今天，16億加侖，3天後，將達到52億加侖。每個人都應該為這一長期奮鬥的勝利感到高興！我只希望六年前他們能聽我的話──那就不會有火災了！」