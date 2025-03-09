內陸華人聯誼會捐款美國慈濟逾5萬美元

內陸華人聯誼會3月8日捐贈美國慈濟。（美國慈濟提供）

3月8日「國際婦女節」當天，在南加州風和日麗的春光中，慈濟 美國總會與內陸華人 聯誼會（Inland Chinese Association）在該會前會長廖日山的橙園，在聯邦眾議員馬克·高野（Mark Takano）、多個社區團體代表及社區民眾見證下，該會捐款5萬美元予慈濟美國，並同時把當日開放橙園採摘義賣收入1621.2美元也捐給慈濟美國，投入援助洛杉磯山火 中長期復原項目。

馬克·高野高度肯定慈濟援助山火災民的成效，他說︰「慈濟美國長期幫助內陸帝國社區與學區，是我們非常信賴的好夥伴。我們會持續與慈濟合作，幫助我們社區有需要的鄉親。」

內陸華人聯誼會會長謝朝翰指出，前會長廖日山自十年前，每年在春季周末開放他的果園，讓本會進行橙園採摘義賣活動，累積所得善款全都用於內陸社區慈善項目。他說︰「洛杉磯山火造成上萬家庭流離失所，我們也想盡一份力量，所以本會希望透過捐款慈濟美國，拋磚引玉呼籲更多組織和民眾，一起來幫助山火災民的災後復原項目。」

橙園業主廖日山表示，很高興這個農場能成為內陸華人聯誼會舉辦「慈濟日」的場所。

慈濟美國總會執行長曾慈慧率志工到場接受善款捐贈，解說慈濟已在2月底完成第一階段的急難救助發放，昨日也在慈濟聖谷艾爾蒙地聯絡處、西洛杉磯聯絡處，為已通過審核但錯過先前發放的受災戶，進行了最後一輪的補發活動。慈濟美國將持續關注山火災區的中長期復原進度，陪伴災民面對漫長的災後重建歷程。

當日有100多位來賓到場參與採橙活動。果園700多棵橙樹，內陸華人聯誼會為民眾準備了素食簡餐，來賓們都帶著每一袋超過20磅的愛心鮮橙，歡喜賦歸。