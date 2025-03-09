聖瑪利諾高中生機器人 將參加洲際賽

聖瑪利諾高中Titanium機器人團隊成員合影。（記者張宏／攝影）

聖瑪利諾 高中Titanium機器人團隊8日上午在學校內舉辦2025年機器人成果展示會，推出他們通過兩個月努力生產的2025版機器人，該版機器人可執行各種路線任務，將代表學校參與接下來舉辦的洲際比賽。

在高中校園內，只見身穿藍色隊服的團員們緊張有序的忙碌著，有人搭建遊戲障礙物，有人負責檢查系統程序，也有人在測試機器人，只見機器人按照設計線路完成搬運等任務。這是聖瑪利諾高中Titanium機器人團隊在3月中旬比賽前展示其2025年設計的機器人現場。

社團主席，18歲的華人 學生王昊生表示，今年機器人和去年完全不同，因為參與的遊戲有所不同，2025版機器人做了很多升級，讓其執行任務更加順暢。他們試圖改進去年設計的一些缺陷，比如，去年機器人系統出現一些空程差（ Backlash），所以今年學習使用新的方法去解決這個問題，現在機器人運轉更自如。同時隨著學習用準確的編碼器值後，這對程式設計有很大幫助。高中的機器人團隊有數十人，大家都很團結，去年比賽取得好成績。但今年比賽的任務可能會更複雜，未來他們將參加兩場比賽，一場是在亞利桑那州對戰，一場是4月在Lancaster附近。