取消DEI 少數族裔900億業務受影響

美國小企業管理局（SBA）前副行政官（deputy administrator）賽德（Dilawar Syed）。（會議截圖）

川普 總統上台後，取消聯邦政府 內的DEI（多元化、公平與包容）項目，直接影響到與聯邦政府合作的少數族裔、女性企業承包商。取消DEI的浪潮在私人公司也陸續展開，包括亞馬遜、谷歌、Meta等大公司陸續取消與多元化掛鉤的人力安排。專家及少數族裔業者認為，這將不利於少數族裔的商業發展，從宏觀來講，甚至會影響美國經濟。

少數族裔媒體（EMS）7日舉辦線上會議，邀請專家和企業主談取消DEI對少數族裔群體帶來的不利影響。美國小企業管理署（SBA）前副署長（deputy administrator）賽德（Dilawar Syed）介紹了聯邦政府取消DEI對少數族裔小企業的影響。他說，聯邦政府約7000億美元的業務是外包給承包商的，川普總統之前，目標是其中的15%分配給少數族裔企業。在賽德於SBA工作期間，目標幾乎達成，聯邦有13%的業務是與少數族裔企業合作，價值約900億美元。但DEI取消後，直接影響到這些少數族裔企業。

賽德介紹，美國的經濟依賴少數族裔創業者，例如美國半數科技公司的創辦人或聯合創辦人出生在國外。根據美國移民委員會（American Immigration Council）2024年9月發布的數據，世界500強的美國企業中，有46%的公司是由移民或其後代創辦的。

致力於少數族裔市場與媒體分析的廣告公司Barú，是這次聯邦政府取消DEI的直接受害者。該公司主席兼CEO Elizabeth Barrutia介紹，Barú的客戶群體中不僅包括私人公司如迪士尼、亞馬遜Prime Video，還包括加州全保（Covered California）、洛杉磯縣政府以及其他加州政府項目。取消DEI，代表著政府對少數族裔群體項目預算的削減以及對少數族裔市場的忽略。她很擔心像沃爾瑪、目標百貨 （Target）這些企業，在取消DEI的浪潮下，會取消對少數族裔市場的考量比重。舉例來說，目標百貨目前有與各族裔藝術家的合作項目，推出具有少數族裔文化的商品，例如中國春節主題商品，都會因為DEI的取消而消失。

墨西哥裔法律辯護與教育基金會（MALDEF）總裁兼總法律顧問塞恩茲（Thomas A. Saenz）表示，目前已有多個針對川普總統取消DEI的法律訴訟。賽恩茲表示，取消DEI意味著時代的倒退，「回到了有利於白男的時代，並恐嚇著試圖挑戰白男權威的人。」他說，美國1866人權法案1981部分（Section 1981）規定，美國領土上所有人在合同關係中擁有「與白人」一樣的權利。最高法院1976年McDonald v. Santa Fe Trail Transportation案件中，又對1981部分的解釋擴大化，禁止在私人公司雇傭關係中，對白人以及有色人種進行種族歧視。