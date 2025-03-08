忍住衝動 別對401(k)做錯誤決定

401(k)是美國民眾最常用的退休儲蓄計畫，主要享有延稅利益。（截自Investorpedia影片）

沙加緬度蜂報報導，依據財經研究集團（MONEY RESEARCH COLLECTIVE）分析，美國總統川普的關稅政策及企業盈利報告顯示經濟降溫的跡象，近日已擾亂市場。當民眾看到股市大跌的新聞時，想要撤回資金的衝動可以理解，但這樣做其實是錯誤的。理財研究指出：「我們理解這很難，但請忍住衝動。」

財經研究指出，當股價下跌時，將資金撤出市場可能很誘人，但無論是專業財務顧問制定的計畫，還是機器投資顧問（robo-advisor）生成的策略，都應該在市場上漲與下跌時一併遵循。

「市場疲弱時，你最應該做的事情就是什麼都不做，」Baird投資策略師Ross Mayfield表示。「最糟糕的做法是每天檢查401(k)帳戶，因為這些『紙面損失』會促使你做出真實行動，」他說，這可能導致自己驚慌失措，做出不理智的決定。(401(k) )是美國民眾最常用的退休 儲蓄計畫，主要享有延稅利益。

今年以來的道瓊指數走勢波動大，令401(k)帳戶持有人擔心退休資金縮水。（本報檔案照片）

相反的，持續在股價下跌時投入資金，能讓自己以較低價格買入資產，而這些資產未來可能恢復價值並繼續增長。Girard副總裁兼財富顧問Emily Safford說：「短期回調是可以接受的，甚至是個增加投資的機會。」

雖然看到帳戶虧損令人心痛，但若因此採取行動，反而可能讓損失變成現實。摩根大通 資產管理公司分析，過去20 內市場表現最佳的七天中，有六天發生在市場表現最差的10天之後的15天內。如果在市場低點恐慌賣出，很可能會錯過隨後的大幅反彈。這10個交易日聽起來或許不長，特別是放在20年的時間框架內，但那些錯過這10天市場回升時機的投資人，其回報率只有堅守市場者的一半左右。

如果平時不怎麼關心401(k)，只是當市場劇烈波動時才留意，那麼最近的震盪是個提醒。但今天或許不是查看 401(k) 帳戶的好時機。民眾可以在日曆上標記幾周後的某天，避免因市場短期震盪而做出專家所警告的錯誤決定。Safford也建議，市場下跌時，正是評估自己整體財務狀況的好機會。

她說：「專注於現金流和短期需求。」例如是否有足夠的應急基金？是否有需要儘快償還的高利息債務，以防未來收入下降或突發支出？這種驚慌時刻，也是進行財務自我反思的好時機。

應該多久檢查一次退休帳戶？

理想情況下，應該為檢視退休儲蓄設定一個固定頻率，因為太頻繁地查看 401(k)，尤其是在恐慌情緒下，可能做出與長期財務計畫不符的決策。

Principal 金融集團財務諮詢總監Heather Winston 曾建議，一年檢視兩次 401(k) 和其他退休帳戶，足以適時調整資產配置，而不會過度反應。另有專家建議，每三個月檢視一次退休帳戶也是個不錯的頻率。

無論選擇何種時間表，當登入 401(k)、IRA或其他帳戶時，要關注下列關鍵點：

─查看帳戶餘額：確認退休儲蓄是否符合預期目標。

─評估投資分配：如果擁有多個帳戶，確認是否符合國稅局（IRS）的免稅退休帳戶供款規則。

─檢視投資成本：確保沒有支付過高的手續費。

─檢查投資組合配置：過去五年股市表現亮眼，債券市場較為疲弱。如果這段期間沒有重新平衡投資組合，資產配置可能已嚴重偏向股票，導致風險超過自己的承受範圍。