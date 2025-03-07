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關稅戰 加州肉商可能獲益 但農民憂心忡忡

編譯胡立宗、林思牧／綜合報導
關稅壁壘對加州杏仁等農產品傷害很大。（本報資料照片）
關稅壁壘對加州杏仁等農產品傷害很大。（本報資料照片）

總統川普對加拿大、墨西哥與中國進口產品施加高關稅，專家認為，加州牛肉商可能因為加拿大肉品進不來而暫時獲益增加，但長遠來看，加州農產品出口將承受重傷，葡萄酒業者也感到憂心。

加墨兩國的關稅為25%，中國進口產品再加徵10%，三國也分別開徵報復關稅，看在以外銷為主力的加州農民眼中，不只是成本將會大增，因為肥料幾乎都來自加拿大，還有利潤會大減，因為賣到加墨兩國的產品將失去價格優勢。

沙加緬度谷區、宇洛縣(Yolo County)的番茄農Bruce Rominger說，他擔心，整個番茄業都會受害，因為加墨兩國正是中央山谷羅馬番茄(Roma tomato)的最大出口地。農民擔心，關稅將導致番茄罐頭罐頭在兩國滯銷，或是出口商反過頭來要農民降價。

但是面臨種種困境的農民，雖然在2024年大選投給川普，現今卻不願公開談論政策，因為可能導致失去上次貿易戰時的聯邦補助。川普2018年首度執政的美中貿易戰下，許多農民都是靠聯邦補助才過得了關。

加州公共政策研究院(Public Policy Institute of California)研究員Daniel Payares-Montoya說，農民現在的壓力更大、日子更不好過，因為貿易理應擴大市場與銷路，但政治卻帶來很多不確定因素。

其中之一就是中央山谷的主要作物杏仁。加州農會(California Farm Bureau)的主席Shannon Douglass表示，在川普上次執政期間，加州杏仁的收購價格由每磅2.50美元降到1.40美元，因為出口商必須支應中國的高關稅。

並且，2018年度加州杏仁銷往中國的量少了25%，這對產值47億美元、70%外銷的杏仁業可謂難以承受。

加州農糧廳(California Department of Food and Agriculture)的統計顯示，加州在2021年度出口了220億美元的農產品，最大宗的正是杏仁，其後是乳製品、紅酒與開心果。但另一份研究顯示，2018年4月至2022年4月，報復關稅導致杏仁業損失8750萬美元。

Shannon Douglass說，農民現在的擔憂是，就算他們再勤奮，加拿大、墨西哥、中國的關稅是一體適用的，不可能為農產品開個方便之門。另外，她說，草莓、萵苣、乳製品這些難以保存的產品還將面臨立即威脅，萬一遭到久擱就等於報銷，還可能失去長久以來掙得的市占比。

此外，川普的關稅政策更可能進一步重創加州葡萄酒業，反覆不定的決策讓業者食難下嚥、睡難安寢。

舊金山紀事報報導，聖塔克魯茲的釀酒師克勞斯(Alex Krause)和洛克(John Locke)，原本不確定是否要開創自己的釀酒廠。2007年他們與加拿大魁北克省酒類公司(Societe des alcools du Quebec)的買家進行了一次午餐會議。魁北克酒類公司是一家政府的壟斷企業，負責監管加拿大最大省份的所有酒類銷售。

買家對克勞斯和洛克想要釀造的一種葡萄酒感興趣：一種不太知名的義大利白葡萄品種叫馬爾瓦西亞(Malvasia)。 由於那次會面，克勞斯和洛克創辦了他們的酒莊Birichino，並每年生產4000箱馬爾瓦西亞葡萄酒。在最初的兩年裡，魁北克是Birichino的唯一客戶。

3月5日魁北克省長勒戈(François Legault)宣布，所有美國酒類產品將從該省的貨架上撤除，以報復川普對所有進入美國的加拿大產品徵收25%的關稅，另外還有許多省份也頒布了同樣的措施。目前尚不清楚川普暫停徵收關稅後該禁令是否會解除。

Birichino釀酒廠的兩位創辦人 (Birichino.com)
Birichino釀酒廠的兩位創辦人 (Birichino.com)

加州 關稅 川普

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