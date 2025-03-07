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房東禁收特定額外費用 加州新法4/1上路

【洛杉磯訊】
加州4月1日起實施新法，對房東向房客收取的費用有新限制。（取自Pexels網頁）
加州4月1日起實施新法，對房東向房客收取的費用有新限制。（取自Pexels網頁）

加州多個租房新法將於4月1日生效，新法規定，加州房東或租賃經紀，不得向租客收取特定額外費用，進一步保障租客權益。

根據KTLA 5電視台報導，4月1日生效的SB 611法規，不允許房東為終止租約，向房客收取「宣告、張貼或寄送通知」（serving，posting or otherwise delivering any notice）所產生的費用，房東或經紀人不得向房客索取。此外，該法律禁止房東或經紀人在租客用支票付房租或押金時，收取額外費用。

早前開始實施的押金上限(Assembly Bill 12)法，禁止房東收取房客超過一個月租金的押金，SB 611在此基礎上，提供更多可豁免的特殊情況，不過房東必須書面說明該情況。例如一名軍人（service member）房客因不佳的信用和租房記錄，被要求支付超過一個月租金的押金，房東必須書面說明該理由。若這名租客在租房期間按時支付租金六個月，房東需要將額外的押金退還。需注意的是，只擁有兩處房產、總共不超過四個單位的小房東，可豁免押金上限法。

除SB 611法案外，AB 2801將要求房東在房客入住前，以及合約到期後將房子拍照，以便房東為修繕房屋扣除押金，能拿出證據。此外，房東可以對房子的大型損毀向房客收費，如壞了的門或漏水造成房子結構的損壞。不過加州法律1950.5（b）（2）規定，房東不得對房屋正常使用造成的日常損毀（ordinary wear and tear）對房客收費。對此，根據加州租客律所Tobener Ravenscroft LLP對日常損毀的解釋，日常損毀包括牆壁上的小釘子洞、牆上淡化的汙漬、地板上的磨損、浴缸或水池表面劃痕、衣櫃把手鬆動及水管閥門漏水。

需要注意的是，AB 2801修改了加州法律，將房東為修繕房子可以從押金中扣除的金額做出限制。此外，4月1日起，租客可以選擇將其良好的支付房租記錄，報告給消費者信用機構。

租客 加州 租金

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