共和黨籍自行宣布當選參議員 矢言仿效馬斯克砍開支

史崔克蘭競選文宣。（Instagram @stricklandforca）

加州 參議會第36選區近日舉行補選，共和黨籍的史崔克蘭（Tony Strickland）已經自行宣布當選，依照他在競選期間的主張，他很可能會「多吉」加州（DOGE California），就像馬斯克 （Elon Musk）在聯邦以政府效率部（DOGE）刪減開支一樣。

Laist整理出以下重點：

・票開完了嗎？

2月底投下的票還有數千張還未完成開票，但是史崔克蘭從投票 日當天就一直以超過50%得票領先。正式開票將於3月6日公告，如果他能保持過半優勢，將能避免第二輪投票。

・36選區在哪裡？

橙縣沿海從丹那岬（Dana Point）至海豹灘（Seal Beach），也包括小西貢、西敏市（Westminster）與園林市（Garden Grove）。洛杉磯縣的喜瑞都（Cerritos）、阿提夏市（Artesia）、夏威夷花園（Hawaiian Gardens）也在其中。

・史崔克蘭是誰？

史崔克蘭現在是杭廷頓灘市議員，先前擔任州議員達十年。史崔克蘭已經宣布，3月10日辭去市議員，其他議員將指派接任者，預定18日開議時決定。參議員的就職日尚未公布。

・他在參議會要做什麼？

史崔克蘭的第一要務是砍燃料稅，第二是加強公共安全，接著是「多吉」加州（DOGE California），做多少算多少。