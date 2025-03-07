我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普喻砍人像手術刀一樣精準 馬斯克要議員別怪他裁員

南韓總統尹錫悅獲釋 法院裁定撤銷逮捕 保釋期間續受審

共和黨籍自行宣布當選參議員 矢言仿效馬斯克砍開支

編譯胡立宗／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
史崔克蘭競選文宣。（Instagram @stricklandforca）
史崔克蘭競選文宣。（Instagram @stricklandforca）

加州參議會第36選區近日舉行補選，共和黨籍的史崔克蘭（Tony Strickland）已經自行宣布當選，依照他在競選期間的主張，他很可能會「多吉」加州（DOGE California），就像馬斯克（Elon Musk）在聯邦以政府效率部（DOGE）刪減開支一樣。

Laist整理出以下重點：

・票開完了嗎？

2月底投下的票還有數千張還未完成開票，但是史崔克蘭從投票日當天就一直以超過50%得票領先。正式開票將於3月6日公告，如果他能保持過半優勢，將能避免第二輪投票。

・36選區在哪裡？

橙縣沿海從丹那岬（Dana Point）至海豹灘（Seal Beach），也包括小西貢、西敏市（Westminster）與園林市（Garden Grove）。洛杉磯縣的喜瑞都（Cerritos）、阿提夏市（Artesia）、夏威夷花園（Hawaiian Gardens）也在其中。

・史崔克蘭是誰？

史崔克蘭現在是杭廷頓灘市議員，先前擔任州議員達十年。史崔克蘭已經宣布，3月10日辭去市議員，其他議員將指派接任者，預定18日開議時決定。參議員的就職日尚未公布。

・他在參議會要做什麼？

史崔克蘭的第一要務是砍燃料稅，第二是加強公共安全，接著是「多吉」加州（DOGE California），做多少算多少。

加州 投票 馬斯克

上一則

通膨改變85%小費習慣 20%外帶、外送不給

下一則

南加大研究：與較冷地區相比 極熱地區老人衰老得更快

延伸閱讀

西門子擬在美投資近3億美元 選加州德州建新廠

西門子擬在美投資近3億美元 選加州德州建新廠
4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用

4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用
100萬儲蓄+退休金 加州撐16.2年 若無社安福利只有12年8個月又5天

100萬儲蓄+退休金 加州撐16.2年 若無社安福利只有12年8個月又5天
國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標

國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標
民主黨駁川普演說 參議員史羅金：雷根死不瞑目

民主黨駁川普演說 參議員史羅金：雷根死不瞑目
紐森推就業優先計畫 投2.45億助經濟

紐森推就業優先計畫 投2.45億助經濟

熱門新聞

ICE行動，引起當地社區恐慌。(NBC電視台畫面)

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

2025-03-02 19:54
美國針對非牧師宗教工作者的EB-4簽證計畫即將於3月14日後永久終止。（本報檔案照）

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

2025-03-03 16:48
買賣房產竟收國稅局罰款，兩年後才找出緣由。圖為示意圖（Pexels@RDNE Stock project)

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

2025-03-05 20:19
對於關稅上漲，Target執行長表示有些商品本周就會漲價。（本報檔案照）

Target執行長：這類商品或自本周起漲價

2025-03-04 16:02
好市多10元以下最值得入手的五款商品，全是日常好物。（好市多官網，記者王若然／製圖）

好市多10元以下商品 這五款最值得入手

2025-02-28 20:31
ICE展開逮捕非法移民行動，引起當地社區恐慌。(取自NBC電視台畫面)

ICE大執法 入籍者、持綠卡若有前科恐被驅逐

2025-03-03 01:20

超人氣

更多 >
中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰
女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒
驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄
國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標

國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標