加州議會擬立法 禁止私人消防隊使用公共消防栓

加州立法機構提出新法案禁止私人消防隊使用公共消防栓，矛頭直指房地產開發商卡魯索在寶馬山野火期間僱用的私人消防隊，引發公共安全資源分配爭議。（abc7電視台）

加州 議會日前正考慮一項新法案，將禁止房地產 開發商卡魯索(Rick Caruso)於寶馬山野火期間所僱用的私人消防隊等單位使用公共消防栓，此舉引發公共安全資源分配的爭議。據「Politico」（政治報）報導，民主黨 籍州議員布萊恩(Isaac Bryan)及麥金諾(Tina McKinnor)共同提出此法案，意在規範日益普遍的私人消防服務。

加州專業消防員工會主席賴斯(Brian Rice)在接受「Politico」數位報紙專訪時，對私人消防隊提出嚴厲批評。「他們不與我們共同訓練，標準完全不同，」賴斯直言，「他們的裝備遠不如我們精良，專業水準更是無法相提並論。任何想與你爭辯並提出不同看法的人，純屬自欺欺人。事實上，沒有任何組織能比加州專業消防員接受更嚴格、更完善的訓練。」

今年1月，寶馬山地區遭遇破壞力極強的野火肆虐，導致大面積住宅與建築物慘遭毀損。為保護自己擁有的寶馬山村購物中心，卡魯索特別僱用私人消防隊進駐防護。卡魯索發言人事後雖聲稱該消防隊未動用城市供水系統，但在周遭建築物化為焦土的情況下，該購物中心卻完好無損地矗立，引發社區強烈質疑與不滿。同時，美國環保署也在同日宣布已按要求在30天期限內，完成伊頓和寶馬山野火受災區域的第一階段危險物質清除工作。聲明指出，災後重建現已全面進入第二階段，包括由美國陸軍工程兵團或業主自行聘請的私人承包商負責清理火災受損房屋中的灰燼、木材及其他殘骸。

寶馬山地區的災後重建工作仍在全力推進中。卡魯索家族基金會也提供財政支援，北加州薩馬拉公司(Samara)與知名短租平台Airbnb將攜手合作，為災區建造安裝工廠化住宅。這些現代化組裝式住宅製造只需五到六個月，安裝更可在數周內完成，為受災居民提供迅速的安身之所，大幅加速災後重建進程。