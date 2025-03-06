獨棟屋可改造多間房立法3年 申請案不多

參議院第九號法案(Senate Bill 9，簡稱SB 9)於2022年生效，被稱為是多年來最大型且最具爭議的住房法規之一，法案通過後，舊金山僅收到32份建築申請，成效不大。(圖取自舊金山縣市政府臉書)

加州 府會力推單一住宅區地目(single-family zoning)地塊分割法案，但三年過去，法律卻僅為象徵作用，並未發生太大效用。

「舊金山 紀事報」報導，參議會第九號法案(Senate Bill 9，簡稱SB 9)於2022年生效，被稱為是多年來最大型且最具爭議的住房法規之一，允許房主在一個獨立住房的分區地塊，建築多個獨棟住房單位。

觀察家指出，這是加州獨棟住房分區的終結，法律本質是推動加州大部分郊區複式住房(duplexes)合法化。結合土地分割法規，SB 9法案允許房主、將獨棟房屋改造成多達四間住房。

但是，三年之後，加州郊區房屋型態與SB 9法案頒布之前，大致上沒有區分，這個情況促使州參議員威善高(Scott Wiener)在內的多位立法人士，嘗試對法案進行調整。

SB 9法案通過後，舊金山僅收到32份建築申請。相比之下，根據「加州住房與社區發展部門」數據，光是2022年與2023年，舊金山就收到超過460份附屬住房單位(accessory dwelling units，簡稱ADUs)建築申請。

柏克萊加大 特納住房創新中心2023年分析，SB 9法案計畫是以加州一小部分城市為樣本，影響有限。專家表示，自法案通過以來，各地住房建築情況，並未有太大改變。

戴維斯加大房地產法律教授艾爾曼朵夫(Chris Elmendorf)回想當時簽署SB 9法案的想法，認為當時僅為象徵性，無法起太大作用，或者僅會有小部分效用。

威善高的選區包括包括舊金山，他最近發起一項強化SB 9法案的大型嘗試，介紹一項新法案，期以解決住房研究人員提出一些最常見的法律問題。SB 677法案將禁止城市要求屋主、在獲得土地分區批准後，至少在該棟房屋居住三年。部分住房倡議人士認為，這項限制是SB 9法案的最大缺陷。

SB 677法案也將阻止房主協會(homeowners associations)，在社區限制SB 9提案相關住房建築。專家指出，房主協會事實上已禁止加州許多地區的SB 9建房項目。SB 677法案也將增強威善高提出具有里程碑意義的住房法案「SB 423」，對城市限制更嚴格，確保申請建築許可者、可於3-6個月內收到建築許可，簡化建築房屋流程。

威善高表示，SB 9對加州來說，是前進一大步，現在希望法律更完善。