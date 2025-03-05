南加網紅白頭鷹夫婦孵出2幼鳥 直播視頻吸引起全球粉絲關注

大熊湖國鳥夫婦近日成功孵出兩隻幼鷹。（非營利組織大熊湖之友官網截圖）

一對網紅國鳥白頭鷹（Bald Eagle）4日在南加州 內陸大熊湖迎來兩隻新生幼鷹，這是國鳥夫婦自2022年以來首次成功孵化白頭鷹幼鳥。YouTube上的現場直播視頻吸引全球粉絲關注。

這對幼鷹由白頭鷹夫妻Jackie和Shadow撫育。Jackie是這個巢穴的「女主人」，自八年前開始便在這裡築巢繁衍，並以其執著的個性和出色的育雛能力在粉絲群聞名。Shadow在2018年成為Jackie的伴侶，每年冬季這對夫婦都會返回大熊湖築巢孵蛋，成為當地生態的重要象徵。這對白頭鷹的生活透過非營利組織「大熊谷之友」（Friends of Big Bear Valley）在巢穴旁架設的兩台網路攝影機向全球直播，吸引數十萬名粉絲「追劇」。

根據該非營利組織提供資訊，第一隻幼鷹在3日深夜11時26分前成功破殼，第二隻則在4日凌晨約4時29分現身。目前，巢中的第三顆蛋尚未出現孵化跡象。這次孵化成功對於大熊湖的白頭鷹族群來說具有重大意義，因為自2022年以來，這對國鳥夫婦尚未成功育出新的幼鷹。當年孵化的小白頭鷹Spirit已經茁壯成長，並離巢獨自展翅高飛，去擁抱屬於牠自己的生活。

兩隻幼鷹的誕生在社群媒體 上引起熱烈回應，許多粉絲紛紛留言分享喜悅。其中一位粉絲說，能在黑暗的世界裡迎來兩隻幼鷹，這一點點幸福真的太需要了。另一位粉絲表示，「我為這兩隻幼鷹感到開心又激動，小寶貝們，加油！」

白頭鷹是美國的國鳥，因其威武的形象和象徵自由的特質而廣受喜愛。作為大型猛禽牠主要分布於北美地區，尤其常見於美國和加拿大的湖泊、河流及沿海地區。白頭鷹通常有終身伴侶，每年在冬末或早春時築巢並產卵。野生白頭鷹壽命可達20-30年，圈養環境下甚至能活超過40年。幼鷹的羽毛最初呈深棕色，約4-5歲時才會長出象徵性的白色頭部和尾羽，並正式進入成年期。

大熊湖這對白頭鷹夫婦此次成功孵化幼鷹顯示當地白頭鷹族群正擴充繁衍。專家預計，接下來的幾周內，這對幼鷹將在父母的細心照顧下長大。網上觀察者們也可以持續關注牠們的成長歷程，見證牠們展翅高飛的那一天。