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紐森頒新令 州府遠距員工 7月1日起須1周4天進辦公室

編譯林思牧／綜合報導
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加州要求州府員工每周四天到辦公室上班。（加州州府網頁）
加州要求州府員工每周四天到辦公室上班。（加州州府網頁）

紐森州長3日下令州政府近10萬名「可遠距員工」，每周要進辦公室工作至少四天，但這項行政命令於7月1日才生效。

舊金山紀事報報導，紐森的行政命令要求州政府機構更新其遠距辦公政策(telework policies)以反映這項變更。在同一命令中，他還指示加州人力資源部門(human resources department)盡量地僱用更多的前任或現任聯邦工作人員，特別是那些從事消防、森林管理和天氣預報工作的人。

紐森表示：州政府僱員是我們政府的骨幹，加州有幸擁有這些公務員，他們將自己的時間和才華奉獻給關鍵服務和公共基礎設施的平穩運行。面對面的工作讓我們所有人都變得更強大，當我們共同努力時，協力作用(collaboration)就會增進，創新就會蓬勃發展，責任感也會增強。這意味著為加州人民提供更好的服務、更好的解決方案和更好的結果，同時仍然具有靈活性。

州政府一共僱用將近 20萬7000 人，其中約有 9萬5000 人有某種形式的遠距辦公安排。大多數簽訂遠距辦公協議的人（約其中的 87%）目前每周至少來辦公室兩天。

州政府所在的沙加緬度市是許多州政府工作人員的常駐地，在疫情期間隨著工作轉向遠距辦公，首府市中心也面臨與舊金山市中心類似的挑戰。這兩個城市的市中心都嚴重依賴在工作日期間湧入市中心的勞動力，而當這些勞動力不再來辦公室時，這兩個城市的市中心景氣受到巨大打擊。

當然有一些員工不喜歡這項要求，服務業僱員國際工會 (SEIU) 地方 1000 分會主席沃爾斯 (Anica Walls) 周一批評紐森的決定是「脫離實際、沒有必要，而且是倒退 」(out of touch, unnecessary and a step backward)。

舊金山市長羅偉(Daniel Lurie)上個月向市政府員工發布了類似的指令，要求每周至少返回辦公室四天。

紐森 加州 舊金山

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