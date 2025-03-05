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加州速食店員工薪資 有望調漲70美分

編譯陳盈霖／綜合報導
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加州速食業（fast food）員工薪資有望每小時再次調漲70美分，從目前每小時20美元的最低時薪，提高至20.70美元。(NBC電視台畫面）
加州速食業（fast food）員工薪資有望每小時再次調漲70美分，從目前每小時20美元的最低時薪，提高至20.70美元。(NBC電視台畫面）

KTLA 5電視台報導，由速食業員工、餐廳業主和州政府官員組成的加州速食委員會（California Fast Food Council）近期通過一項提案，計畫在即將舉行的會議上討論生活成本調整（cost-of-living-adjustment），若提案進一步推進，加州速食業（fast food）員工最低時薪有望調漲70美分，從目前的20美元提高至20.70美元。

根據路透社，該提案批准，意味著委員會將在下一次會議上（預計於明年4月或5月舉行）進一步討論此議題，但不會在會議期間進行投票表決。

2024年8月，服務業雇員國際工會（Service Employees International Union，簡稱SEIU）在備忘錄中要求，將最低時薪於2025年1月1日前提高至每小時20.70美元，以應對不斷上漲的生活成本。備忘錄中指出，「隨著加州速食業發展，廚師和收銀員在全州範圍內加強努力，爭取安全健康的工作環境、穩定工時，與通貨膨脹同步的薪酬及理解自身權利培訓等。」

加州法律授權委員會監管全美擁有60家以上分店的速食連鎖店每年調整薪資，調整幅度為3.5%或消費者物價指數增幅（以較小者為準）。若此提案持續推進，這將是自去年政府成立委員會以來，首次通過的薪資調整。去年4月，加州速食業員工最低時薪，從16美元提高至20美元。

加州 最低時薪 投票

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