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麻疹疫苗打不打 1957年是檢視點

編譯林思牧╱綜合報導
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醫護人員穿上防護裝，給出現麻疹症狀的兒童做檢測 (ABC新聞截圖)
醫護人員穿上防護裝，給出現麻疹症狀的兒童做檢測 (ABC新聞截圖)

德州爆發30多年以來最大規模的麻疹疫情，已有一名兒童死亡。近日也傳出一名搭乘台灣中華航空班機，入境紐約的兒童確診麻疹。麻疹疫苗是否形成終身免疫？究竟誰需要去打補強針（booster）來防止染病呢？

德州西部爆發的疫情，主要是影響未接種疫苗、接種情況不明的兒童和青少年，目前已確診124例，是德州 30多年來最大的疫情。2月25日一名未打過疫苗的兒童死亡，這是美國近十年來第一起因麻疹死亡的病例——凸顯了美國及全球麻疹病例令人不安的上升趨勢，醫學專家主要歸咎於疫苗接種率下降。

加州的兒童疫苗接種法規極為嚴格，幼兒園年齡兒童(kindergartners)的接種率高達96%，因此有群體免疫(community immunity)保障。2000年時，美國被認為已經消滅了麻疹，表示美國境內不會再出現本地傳播，新病例來自美國境外並導致個別病例或傳播風險的機會較低。加州上一次大規模疫情爆發是在2014-15年，當時與迪士尼樂園相關的疫情導致131人感染，2019年則有73人感染。

有兩類美國人應已有終身免疫：1957年之前出生的人大致都得過麻疹（疫苗是到1960年代才有的），得過的人都成為終身自然免疫(lifelong natural immunity)。另外，任何已接種建議的兩劑三合一MMR疫苗的人也有97%是終身免疫。這兩類人不需要打補強針。

應該考慮打補強針的包括：只打過一劑三合一MMR 疫苗的人，官方資料上看不出有多少人屬於這類。另外，在1957年以後出生，並在1963年至1967年期間接種疫苗的人。那個年代使用的疫苗含有滅活形式病毒(inactivated form of the virus)，而不是像MMR疫苗等保護性更強的減毒活疫苗(live attenuated vaccine)。聯邦疾病控制與預防中心CDC表示，美國是從1968年開始只使用活疫苗。

免疫專家表示，如果你不確定自己是否接種了滅活疫苗，那麼去打一劑補強針也無妨。這種疫苗非常安全，多打一劑沒有害處。麻疹的傳染性極強，目前美國有九個州出現病例。

疫苗 疫情 德州

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