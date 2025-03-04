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聯邦政府大裁員 影響加州2%職員

編譯組╱綜合報導
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加州聖地牙哥區域的國會選區，擁有多個軍事基地，也是美國聯邦雇員比例最高的地區、達4-5%。(圖取自聖地牙哥市臉書)
加州聖地牙哥區域的國會選區，擁有多個軍事基地，也是美國聯邦雇員比例最高的地區、達4-5%。(圖取自聖地牙哥市臉書)

總統川普與他的顧問馬斯克，先前已裁撤數萬個聯邦職位，影響部門包括國家公園、公共衛生、消費者保護與緊急管理等聯邦雇員。川普政府又指示聯邦機構、提交進一步裁員計畫，為3月中旬前的「大規模裁員」(large-scale reductions in force)做準備。

「舊金山紀事報」報導，儘管裁員的具體規模尚未知，但影響範圍可能遠超過華府地區。根據聯邦數據，聯邦政府的240萬名文職人員中、有80%在華府以外地區工作。

根據「國會研究服務」部門資料，加州約有2%職員受雇於聯邦政府，其中大部分聯邦雇員在內閣層級(cabinet-level)機構任職，例如退伍軍人事務部、國防部與農業部。

加州有部分地區的聯邦雇員集中比例、高過其他地區，包括擁有軍事基地與大塊聯邦土地的地區，例如聖地牙哥區域的國會選區，擁有多個軍事基地，也是美國聯邦雇員比例最高的地區、達4-5%。其次為中谷地區(Central Valley)，少於4%員工受雇於聯邦政府。

儘管聖地牙哥與中谷地區的聯邦雇員人數相對較多，但政治支持卻截然不同，沿海地區的聖地牙哥在11月總統大選傾向支持賀錦麗；農業發達的中谷地區則較多投票支持川普。

截至目前，許多聯邦裁員大都影響到試用期員工，通常包括剛上任、幾乎尚未有就業保障的員工；也可能影響到最近晉升或調到其他部門的員工。目前尚不知裁員將持續多長時間。上周末，有數百萬人接到電子郵件，當局要求他們回覆過去一周所做的五件事情，馬斯克在社群媒體表示，不回覆將「被視為辭職」(be taken as a resignation)。

這周一是回覆電子郵件的最後期限，但美國人事管理辦公室(U.S. Office of Personnel Management)告訴部門主管，他們的員工無須遵守要求。但是，當日稍晚，辦公室發布一份備忘錄，表示未來可能會有類似要求，員工可能因未能回覆而受到罰責。

「美聯社」報導，白宮新聞秘書萊維特(Karoline Leavitt)透露，已有超過100萬名員工回覆周末的電子郵件，然而，人數不到聯邦政府工作人員總數的一半。

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