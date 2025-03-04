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「夢想生」變公民 新議案本會期再闖關

編譯胡立宗╱綜合報導
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呼籲支持DACA專案的倡議人士。（美聯社）
呼籲支持DACA專案的倡議人士。（美聯社）

未成年卻被偷渡爸媽帶來美國的小孩，雖然在歐巴馬總統任期內獲得「童年抵美暫緩遣返」（DACA）專案的庇護，但確實的法源依據「夢想法」（DREAM Act）卻遲遲未能完成立法，民主黨籍國會議員連同少數共和黨人，本會期打算再推一次，但201人連署的草案能否過關仍在未定之天。

主導人之一的聯邦眾議員賈西亞（Sylvia Garcia）告訴公共媒體KQED，不具公民權的小孩不該受罰，這道理非常簡單；就像父母開車超速被罰，坐在後座的小孩不會收到罰單一樣，「出現在美國卻沒有合法身分」，不該歸咎於被動進美國的「夢想生」（Dreamer）。

不過草案還需眾院司法委員會的審查，共和黨籍主席克林托克（Tom McClintock）2021年就曾經反對類似提案，這次尚未表態。夢想法草案早在2001年就已成形，但20多年來一直遭到封殺，最靠近通關的一次在2021年，眾院以228對197票通過，但最後還是沒能交到白宮。

新案將給夢想生「有限永久居留權」（conditional permanent residency），除了不曾犯過特定刑案，還要至少受過兩年高等教育或從軍，或工作滿三年。在獲得永久居留權「綠卡」後五年，就有機會申請入籍。

新案還將給予具備「臨時保護身分」（Temporary Protected Status）身分者，依此途徑轉成公民的機會，不過僅限2017年前已符合資格者，且在美住滿三年、並符合其他資格。

民主黨人誇耀夢想生對經濟的貢獻達1080億美元，而且成為該行業菁英的人數不少，但悲嘆他們卻長年活在被潛返的恐懼之中。眾議員賈西亞之所以對今年提案保持樂觀，原因之一是總統川普接受NBC訪問時，說他希望夢想生可以留在美國，雖然川普大肆遣返無證移民，但賈西亞認為共和黨不會反悔，「加碼衝關正是時候。」

另外，2024年的蓋洛普民調也發現，雖然暴增的55%美國人希望管制移民，但也有70%的人希望給無證移民獲得公民權的機會，只要他們能在一定期間內達成某些標準。對於被帶進美國的小孩，支持他們獲得公民權的比例更達81%，反映出賈西亞等人的提案可能獲得公眾支持。

夢想生 共和黨 移民

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