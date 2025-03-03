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自動販賣機真好賺？周工作2天、年收70萬視頻獲百萬點擊

洛杉磯訊
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在社交媒體的推動下，自動販售機投資成為副業新潮流。(Catrina Farrell / Unsplash）
在社交媒體的推動下，自動販售機投資成為副業新潮流。(Catrina Farrell / Unsplash）

物價飛漲，愈來愈多的美國人開始從事副業。一種在社群媒體上廣受追捧的被動收入方式，吸引不少人關注；有博主稱，每周工作兩天，就實現70萬美元的年收入。真有這麼輕鬆賺錢的機會嗎？

在TikTok和YouTube上，「創業家」博主展示他們如何從自動販售機（Vending Machine）提取現金，這些簡短的影片獲數百萬點擊量。根據美國自動販售協會 (NAMA) 的產業普查報告，2022-2023年間，全美約有300萬台自動販售機，產業估值達182億美元。

社媒上關於自動販售機投資教程的視頻，通常都有極具吸引力標題，給人生意興隆印象：「每周工作兩天賺70萬美元——自動販賣機生意」、「他把自動販賣機變成價值50萬美元的生意」、「從事自動販賣機業務六個月，已賺1萬美元」，諸如此類。

其中一部影片的觀看次數，甚至超過5800萬次。視頻拍攝者稱，他用4000美元購買五台二手自動販售機，並從Costco進貨轉賣。他透過兩個小時的工作，就能每月淨賺750美元。 一些教學影片展示這種「輕鬆投資」的全過程：買一台機器，把它放在人流密集地方，再把消費者想要的東西放進去，偶爾過來收現金。一起看上去都很輕鬆。

真有這麼容易嗎？擁有200萬訂閱者的博主施利希特 (Brandon Schlichter) 表示，他所投資的販售機，每月可帶來3000至3500美元收入，但這是24台機器的總收入，每台機器約100至150美元。在扣除庫存和電力等成本後，淨利潤約為2000美元。施利希特的販售機遍布自助洗衣店、洗車店和出租屋等場所。

「最大的困難，是找到好位置以及與店家或房東協商的過程」，施利希特強調，人流是一個需要考慮的因素，但有利可圖的條款也同樣重要。一些房東會收取租金，而另一些可能會要求佣金。有時，通過向企業主推銷販售機，可以吸引更多人流，「你甚至可以免費獲得一個營業點。」

施利希特表示，二手機器的價格，從500美元到2000美元不等，而新機器的價格約為3500至6800美元。

報告指出，製造工廠是2023年最受歡迎的地點，占整個市場的40%，其次是辦公室（ 21.5%）和大學（ 9.2%）。冷飲機最常見，占2024年自動販售機銷售額的27%；零食是第二大產品類別（17%），其次是糖果（14%）。

NAMA指出，一個常見（typical）的自動販賣機業者，會營運277台機器；每台機器可創造約6000美元的年收入，即每月約500美元。

投資 房東 租金

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