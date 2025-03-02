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理財稅務講座／互惠財富專家：稅務優化 最高可省28萬

記者張庭瑜/洛杉磯報導
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Steven Wang 指出，企業主透過固定福利計畫可減稅 28 萬美元，提早規畫人壽保險可降成本。（記者張庭瑜/攝影）
Steven Wang 指出，企業主透過固定福利計畫可減稅 28 萬美元，提早規畫人壽保險可降成本。（記者張庭瑜/攝影）

美國互惠財富集團（Mutual Wealth Group）資深產品專家 Steven Wang 1 日在「2025 年理財稅務講座」解析個人與企業省稅規畫，幫助納稅人減輕負擔，優化財務策略。他強調，企業主透過固定福利計畫（Defined Benefit Plan）最高可合法減稅 28 萬美元，而提早規畫人壽保險，有助於降低長期保費成本。

Steven Wang 提出「ABCD」四大稅務優惠架構，幫助個人與企業主合理配置財務，最大化合法節稅。A「個人退休帳戶（IRA）」：2024 年，50 歲以下個人每年可存入 7000 美元，50 歲以上為 8000 美元。傳統 IRA 可稅前扣除減少應稅收入，Roth IRA 則可免稅提取資金。Backdoor Roth IRA 適用於高收入族群，可透過轉換方式實現免稅增值。

B「非合格計畫（Non-Qualified Plans）」：適用於希望享有更大投資靈活性並透過稅務遞延增長的投資者，供款上限不受 IRS 限制。C「固定供款計畫（Defined Contribution Plans）」:SEP IRA 最高供款額 7 萬美元，適合小型企業主；Solo 401(k) 供款上限同樣為 7 萬美元；SIMPLE IRA 適用於 100 人以下企業，員工可供款 1 萬 6000 美元，雇主匹配 2% 至 3%。

D「固定福利計畫（Defined Benefit Plans）」：2025 年最高供款上限 28 萬美元，適用於高收入企業主，透過此計畫可顯著降低應稅所得，退休後確保穩定收入，並受美國退休保障公司（PBGC）保障。

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