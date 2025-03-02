理財稅務講座／會計師張青：報稅趁早 怎麼報差很大

張青會計師講解個人、企業報稅需知。（記者王若然／攝影）

北美華人會計師協會理事長、會計師張青1日作客洛杉磯 世界日報舉辦的「2025理財稅務講座」，分享了今年個人及企業報稅 需要知道的知識以及川普新稅法下，對納稅人的影響。

張青說，個人和企業今年報的是去年的稅，在稅法上沒有太大變化。需要注意截止日期的4月15日。不過個別企業、機構有不同的報稅截止日，如合夥企業是3月17日，免稅組織是5月15日。今年受到野火影響，全洛杉磯縣居民和企業的報稅截止日延期至10月15日。不過張青還是建議民眾在原來的4月15日之前報完稅，因為這可能會幫民眾省下短期利息產生的稅，還可以避免稅務局信息更新不及時導致的麻煩。

張青說，美國民眾每年及時報稅，一方面是處於義務，一方面不少家庭從中受到退稅 ，這筆錢是他們一年中重要的收入來源。今年包括子女、低收入等家庭的退稅優惠可能要等3月初才會發放，已經報完稅的民眾耐心等待，這筆錢將於近日發放。

此外，民眾以什麼身份進行申報，差別很大。例如一家之主申報和個人申報的區別可能會省幾千元的稅款。若民眾有疑問，建議尋求專業會計師的幫助，可以幫助民眾可以省稅。