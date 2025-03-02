理財稅務講座／EDD：區分報稅身分避險

James Wong 提醒企業主正確區分僱員與承包商，以避免稅務風險。（記者張庭瑜/攝影）

加州就業 發展廳（EDD）薪資稅務專員James Wong1日於理財稅務講座上，針對州就業稅（State Payroll Taxes）及獨立承包商（Independent Contractor）規範進行詳細解說。他提醒企業主，應確保合法申報薪資稅，並正確區分僱員與承包商身分，以避免潛在的稅務風險。

James Wong表示，EDD負責四類州級薪資稅，包括失業保險稅（UI）、就業培訓稅（ETT）、州殘障保險稅（SDI）及個人所得稅預扣（PIT）。其中，UI與ETT由雇主支付，而SDI與PIT則由雇主從員工薪資中扣除後繳交EDD。此外，企業還需負擔社會安全稅與聯邦醫療保險 稅，這部分則由國稅局（IRS）負責。

針對獨立承包商與僱員的區別，James Wong強調，2020年加州實施的ABC測試（ABC Test）明確規範獨立承包商須符合三項條件，包括不受企業直接控制與指揮、從事企業主要業務範圍外的工作，以及擁有獨立經營業務。若受雇者未符合這三點，應被歸類為僱員，企業須依法申報相關薪資稅款。

為提升企業報稅便利性，EDD推行電子報稅系統（e-Services）。James Wong鼓勵企業主註冊EDD帳戶，善用數位服務提升行政效率。