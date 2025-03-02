森林防火廳15年來首更新火災風險地圖 將對屋主產生明顯影響

加州森林防火廳公布第二批新火災風險地圖，預料將對屋主產生明顯影響。（取自加州森林防火廳網站）

加州 森林防火廳（Cal Fire）公布最新火災風險地圖，顯示出北加州各城市發生火災的風險高低。

舊金山紀事報表示，這份24日公布的地圖是15年前公布的火災風險地圖的更新版，儘管尚處於草圖階段，預料將產生重大影響，因為它將成為未來哪些地區應該實施更嚴格防火建築和園林規定的指導方針。

加州森林防火廳為火災好發地區的建築提供了指導方針和各種規範。例如，加州即將頒布住宅方圓5呎內禁止種植植物和置放易燃材料的命令，這項命令將適用於在新地圖上被歸類為「極高火災風險」的地區，包括灣區 的柏克萊、屋崙、聖塔羅莎、聖布魯諾、聖荷西和巴洛阿圖等城市。

在有「一定程度火災風險」的地區，屋主未來在興建或翻修房屋時也必須遵守較嚴格的規定，例如必須使用更密的通風網和更堅固的屋頂建材。例如，原來不屬於火災風險區的舊金山縣561畝土地，現在在新地圖上被畫為具有「一定程度火災風險」的地區。

防火廳副廳長柏蘭特（Daniel Berlant）表示，比起十多年前，加州現在的火災模型技術已有長足進步，精準性提高許多。他說：「身為加州人，我們必須改變設計庭園和房屋的舊有觀念。」

加州保險 廳（California Department of Insurance）表示，這份地圖不會改變保險公司衡量火災風險和制定政策的方式，但稱保險公司必須提供「保費折扣給加州森林防火廳地圖未進行評估的行動，例如社區防災措施和房屋加固等」。

24日公布的地圖是消防廳今年公布的第二批地圖，涵蓋北加州從灣區到俄勒岡州邊界的17個縣。灣區最大的變化發生在蘇諾瑪縣，消防廳認為，蘇諾瑪縣現在有近7600畝土地屬於「極高火災風險」，十多年前這一數字僅11畝。相反地，屋崙的「極高火災風險」土地面積則從過去的1萬零838畝大減為1945畝。

消防廳將於3月10日公布另一批地圖，範圍包括加州中部包括沙加緬度縣等地區，最後一批涵蓋南加州各縣的地圖將於3月24日公布。柏蘭特表示，地方政府有120日的時間來研究地圖和要求調整，以確保地圖與當地道路及產權線一致。在聽取地方政府的意見後，消防廳將在今年稍後完成地圖的最終版本。