我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

傳川普政府開1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

森林防火廳15年來首更新火災風險地圖 將對屋主產生明顯影響

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州森林防火廳公布第二批新火災風險地圖，預料將對屋主產生明顯影響。（取自加州森林防火廳網站）
加州森林防火廳公布第二批新火災風險地圖，預料將對屋主產生明顯影響。（取自加州森林防火廳網站）

加州森林防火廳（Cal Fire）公布最新火災風險地圖，顯示出北加州各城市發生火災的風險高低。

舊金山紀事報表示，這份24日公布的地圖是15年前公布的火災風險地圖的更新版，儘管尚處於草圖階段，預料將產生重大影響，因為它將成為未來哪些地區應該實施更嚴格防火建築和園林規定的指導方針。

加州森林防火廳為火災好發地區的建築提供了指導方針和各種規範。例如，加州即將頒布住宅方圓5呎內禁止種植植物和置放易燃材料的命令，這項命令將適用於在新地圖上被歸類為「極高火災風險」的地區，包括灣區的柏克萊、屋崙、聖塔羅莎、聖布魯諾、聖荷西和巴洛阿圖等城市。

在有「一定程度火災風險」的地區，屋主未來在興建或翻修房屋時也必須遵守較嚴格的規定，例如必須使用更密的通風網和更堅固的屋頂建材。例如，原來不屬於火災風險區的舊金山縣561畝土地，現在在新地圖上被畫為具有「一定程度火災風險」的地區。

防火廳副廳長柏蘭特（Daniel Berlant）表示，比起十多年前，加州現在的火災模型技術已有長足進步，精準性提高許多。他說：「身為加州人，我們必須改變設計庭園和房屋的舊有觀念。」

加州保險廳（California Department of Insurance）表示，這份地圖不會改變保險公司衡量火災風險和制定政策的方式，但稱保險公司必須提供「保費折扣給加州森林防火廳地圖未進行評估的行動，例如社區防災措施和房屋加固等」。

24日公布的地圖是消防廳今年公布的第二批地圖，涵蓋北加州從灣區到俄勒岡州邊界的17個縣。灣區最大的變化發生在蘇諾瑪縣，消防廳認為，蘇諾瑪縣現在有近7600畝土地屬於「極高火災風險」，十多年前這一數字僅11畝。相反地，屋崙的「極高火災風險」土地面積則從過去的1萬零838畝大減為1945畝。

消防廳將於3月10日公布另一批地圖，範圍包括加州中部包括沙加緬度縣等地區，最後一批涵蓋南加州各縣的地圖將於3月24日公布。柏蘭特表示，地方政府有120日的時間來研究地圖和要求調整，以確保地圖與當地道路及產權線一致。在聽取地方政府的意見後，消防廳將在今年稍後完成地圖的最終版本。

加州 灣區 保險

上一則

25年來首次 加州有望連3年冬季雨雪豐沛

下一則

AI整合手術室大數據 減少醫療浪費

延伸閱讀

屋崙預算赤字稍緩 4個消防站不用關

屋崙預算赤字稍緩 4個消防站不用關
加州擬禁餐廳訂位黃牛 轉售預訂最高罰千元

加州擬禁餐廳訂位黃牛 轉售預訂最高罰千元
快把握 加州大學助學金申請延4/2

快把握 加州大學助學金申請延4/2
Tripadvisor最美海灘 全美25處登榜加州占3

Tripadvisor最美海灘 全美25處登榜加州占3
野火災後防詐騙 500美元以上工程須獲加州政府許可

野火災後防詐騙 500美元以上工程須獲加州政府許可
與Uber、Waymo競爭 特斯拉提營業申請 推進加州計程車計畫

與Uber、Waymo競爭 特斯拉提營業申請 推進加州計程車計畫

熱門新聞

全美各地好市多掀搶購雞蛋潮，許多民眾拿了滿滿一購車走。（讀者提供）

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

2025-02-21 15:56
一段TikTok影片指出，一名23歲綠卡持有者在洛杉磯國際機場入境時遭到海關攔截，綠卡被剪壞，最終遭遣返。（TikTok @erinirishsb）

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

2025-02-22 16:53
近期科克蘭捲筒衛生紙遭受不少批評。（好市多官網）

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

2025-02-26 13:50
聖瑪利諾居民全家被跟蹤，輪胎也被人破壞。 (谷歌地圖)

華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？

2025-02-26 14:42
南加部分醫療機構，對沒有按預約出現的客戶，收取缺席費。圖為其他醫療機構，非文中提到醫院。（讀者提供）

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

2025-02-24 12:51
兩名竊賊將落地窗打碎後入室洗劫。（圖／羅先生提供）

華人區闖空門案件頻傳 有人10分鐘被洗劫一空

2025-02-24 01:20

超人氣

更多 >
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊
必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了

必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了
「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅
查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞