加州推稽核網站 追蹤住房、遊民政令實踐度

加州稽核網站上的洛杉磯縣數據，右下為未達住房目標的城市。（accountability.ca.gov）

州長紐森 近日公布新設的「預算 稽核網站」（accountability.ca.gov），特別凸顯58個縣的遊民 處理進度，不但可供民眾即時資訊，實踐度也將成為各縣下年度經費增減的指標。

依照紐森的說法，「綠色」項目就代表預算執行進度合理，「紅標」就代表實踐不夠，州府會依照「燈號」給與獎勵與處罰，也就是俗稱的「胡蘿蔔與巨棒」，執行度不佳的縣份，明年預算就會被砍，「因為我們不需要送錢給不會用錢的地方」。

新網站的「新建房舍」數據為2019年度至2023年度，無家可歸的人數則為2023年度至2024年度，以及現今需要行為輔助的遊民人數，他們有些患有思覺失調症等，但未獲妥善醫療。

紐森在向媒體說明時，以人口最多的洛杉磯縣為樣本，指出洛縣在住房、遊民與行為健康上的強弱項目，「（洛縣）一部分的經費使用，公務程序必須更簡明」，並指出遊民問題是他最重視的議題。

Bay City News指出，灣區的部分地區，如阿拉米達縣、聖荷西市2023年就已進入遊民緊急狀態，舊金山也是第一批實施加州CARE新法的，以協助生活無法自理的人，在他人請求下獲得照護。這類照護通稱「行為健康服務」（behavioral health services），也是新網站的公布項目之一。

另外，健康服務廳（Health and Human Services Agency）廳長強生（Kim Johnson）也特別說明Senate Bill 43號修正案對遊民問題的幫助，因為該案修改了監護權的法規，因此加州得以保護嚴重精神異常，或嚴重濫用物質的個人。

商業、消費與住房廳（Business, Consumer Services and Housing Agency）廳長莫斯（Tomiquia Moss）也宣布，14項計畫已獲得1億1870萬美元的經費，與「棚帳清除獎勵」（Encampment Resolution Grant）也能獲得更多經費。