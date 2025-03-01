打擊黃牛 預訂餐廳轉賣罰款千元

「加州餐廳預訂反盜用法案」提出，將禁止第三方網站出售未經授權的餐廳預訂，嚴厲打擊黃牛預訂餐廳的掠奪行為。Open Table新聞稿表示，法案對加州餐廳具有重大意義。(圖取自Open Table臉書)

預訂搶手餐廳後轉賣，可能在加州 成為非法行為。根據舊金山 民主黨籍加州眾議員司嘉怡(Catherine Stefani)提出一項新法案，第三方網站轉售餐廳預訂，可能很快在加州被視為非法。

舊金山紀事報（SF Chronicle）報導，加州眾議會法案1245 (Assembly Bill 1245，簡稱AB 1245)即為「加州餐廳預訂反盜用法案」(California Restaurant Reservation Anti-Piracy Act)，將禁止第三方網站出售未經授權的餐廳預訂。在許多情況下，不法分子在網路上預訂搶手的餐廳訂位，可能在黑市網站轉以更高價格售出，可能導致顧客缺席、收入損失與餐廳等待顧客上門落空。

司嘉怡在新聞稿表示，AB 1245法案將嚴厲打擊黃牛預訂餐廳的掠奪行為，詐欺 訂位不僅欺騙消費者，並且剝削仍致力自疫情中振興的當地餐廳。因此，擬透過這項法案，來保護這些商家免受詐欺與不公平競爭，並促使他們可專注在真正重要的事，服務他們的客戶、創造就業機會且推動經濟復甦。

這項法案是跟進紐約於去年12月生效的類似法律。司嘉怡指出，她的辦公室處理餐廳預訂轉賣問題，是為了回應餐飲業兩大餐廳預訂平台巨頭：舊金山「Open Table」與紐約「Resy」，以及加州餐飲協會(California Restaurant Association)的遊說。Open Table、Resy、Tock也參與推動紐約立法，並支持佛羅里達州、伊利諾州、夏威夷州與內華達州提出的類似提案。

Open Table執行長Debby Soo在新聞稿表示，這項法案對加州餐廳具有重大意義，將藉由減少因詐欺性預訂而導致的「缺席」(no shows)情況，進而保護餐廳底線。餐飲預訂業者樂見州政府採取強力立場以支持餐廳。

舊金山餐飲行業組織「金門餐飲協會」(Golden Gate Restaurant Association)也在聲明表示支持法案，表示餐廳應有權利以自己選擇的方式提供預訂，無論是透過電話、直接在官方網站或透過預訂平台。協會認為，合理的立法將獲得餐飲業社群的支持。

司嘉怡指出，法案執法行動將由投訴驅動，將授權給州檢察長及個人，包括餐廳業主與購買詐欺性預訂者，追討民事罰款，然後將罰鍰存入州府財政部門以支持法律目的。每次違法行為罰鍰最高可達1000美元。

加州長灘民主黨籍州眾議員魯文索(Josh Lowenthal)是這項法案的共同起草人。法案將於今年春天、在眾議院政策委員會進行聽證。