蜜蜂爆大量死亡 影響杏仁收成
上個月，載滿蜂箱的卡車運送數百萬隻準備為加州中谷地區杏仁樹授粉的蜜蜂到佛萊斯諾（Fresno）地區，但收到蜜蜂的工廠經理發現，每輛卡車上幾乎有一半蜂箱的蜜蜂都已死亡。
本身也是養蜂人的蜜蜂工廠經理希爾（Marcus Hill）說：「通常，卡車送來的蜜蜂大約只會有5%到6%死亡，但當大部分卡車一輛接一輛出現這種狀況時，你知道一定是出了問題。」
舊金山紀事報報導，根據非營利養蜂研究組織Project Apis m.對702名養蜂人進行的調查，今年美國各地養蜂人都遭受了驚人損失。調查發現，從2024年6月到2025年2月，商業養蜂人平均失去了62%的蜜蜂，再加上小型養蜂人的損失，這個行業在短時間內已損失了高達110萬個蜂群的蜜蜂。
如此大規模的損失危及了美國農業複雜的授粉基礎結構中各個元素，包括養蜂人、蜜蜂中間商到依賴蜜蜂授粉的作物種植者。在所有面臨風險的作物中，以杏仁首當其衝。每年2月，加州中谷地區數百萬棵杏仁樹都會綻放粉紅色和白色的花朵，這些花朵最終會結成杏仁，但只有經過授粉才能結出果實。
柏克萊加大農業與資源經濟學教授史密斯（Aaron Smith）表示，與其他可以自花授粉或依靠風、甲蟲和其他方式授粉的作物不同，杏仁樹的生物學特性讓它們必須依賴蜜蜂授粉。史密斯指出，為了這至關重要的杏樹開花期，美國高達90%的蜜蜂會遷徙或透過卡車運送到加州。
由於今年有如此多蜜蜂死亡，一些養蜂人認為，可能沒有足夠的蜜蜂為杏仁授粉。史密斯估計，杏仁種植者可能還缺少30萬到50萬個蜂箱。史密斯表示，蜜蜂大量減少將對杏仁收成造成巨大影響，因為每生產20顆杏仁就需要用到一隻蜜蜂。
希爾說：「幾個星期以來，我的電話一直響個不停，其他養蜂人、中間商和作物種植者都在拚命尋找蜜蜂。如果我幫得上忙，我一定會幫，如果幫不上忙，我只能說對不起。」
Project Apis m.執行董事道尼（Danielle Downey）表示，造成蜜蜂大量死亡的潛在元兇有很多，最主要是殺蟲劑、寄生蟲、病原體和營養不良。更糟糕的是，由於珍貴的授粉資源變得稀少，蜂箱盜竊案正不斷激增。
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