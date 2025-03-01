蜜蜂爆大量死亡 影響杏仁收成

蜜蜂出現近20年來最嚴重的死亡現象，使加州必須依靠蜜蜂授粉的杏仁收成受到嚴重威脅。（取自Pexels）

上個月，載滿蜂箱的卡車運送數百萬隻準備為加州 中谷地區杏仁樹授粉的蜜蜂到佛萊斯諾（Fresno）地區，但收到蜜蜂的工廠經理發現，每輛卡車上幾乎有一半蜂箱的蜜蜂都已死亡。

本身也是養蜂人的蜜蜂工廠經理希爾（Marcus Hill）說：「通常，卡車送來的蜜蜂大約只會有5%到6%死亡，但當大部分卡車一輛接一輛出現這種狀況時，你知道一定是出了問題。」

舊金山 紀事報報導，根據非營利養蜂研究組織Project Apis m.對702名養蜂人進行的調查，今年美國各地養蜂人都遭受了驚人損失。調查發現，從2024年6月到2025年2月，商業養蜂人平均失去了62%的蜜蜂，再加上小型養蜂人的損失，這個行業在短時間內已損失了高達110萬個蜂群的蜜蜂。

如此大規模的損失危及了美國農業複雜的授粉基礎結構中各個元素，包括養蜂人、蜜蜂中間商到依賴蜜蜂授粉的作物種植者。在所有面臨風險的作物中，以杏仁首當其衝。每年2月，加州中谷地區數百萬棵杏仁樹都會綻放粉紅色和白色的花朵，這些花朵最終會結成杏仁，但只有經過授粉才能結出果實。

柏克萊加大 農業與資源經濟學教授史密斯（Aaron Smith）表示，與其他可以自花授粉或依靠風、甲蟲和其他方式授粉的作物不同，杏仁樹的生物學特性讓它們必須依賴蜜蜂授粉。史密斯指出，為了這至關重要的杏樹開花期，美國高達90%的蜜蜂會遷徙或透過卡車運送到加州。

由於今年有如此多蜜蜂死亡，一些養蜂人認為，可能沒有足夠的蜜蜂為杏仁授粉。史密斯估計，杏仁種植者可能還缺少30萬到50萬個蜂箱。史密斯表示，蜜蜂大量減少將對杏仁收成造成巨大影響，因為每生產20顆杏仁就需要用到一隻蜜蜂。

希爾說：「幾個星期以來，我的電話一直響個不停，其他養蜂人、中間商和作物種植者都在拚命尋找蜜蜂。如果我幫得上忙，我一定會幫，如果幫不上忙，我只能說對不起。」

Project Apis m.執行董事道尼（Danielle Downey）表示，造成蜜蜂大量死亡的潛在元兇有很多，最主要是殺蟲劑、寄生蟲、病原體和營養不良。更糟糕的是，由於珍貴的授粉資源變得稀少，蜂箱盜竊案正不斷激增。