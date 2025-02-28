聯邦學生助學金計畫FAFSA 3/3優先截止

聯邦學生助學金計畫FAFSA優先截止日期即將到來，加州大學與加州州立大學提交FAFSA的優先截止日期為3月3日。(圖取自柏克萊加大臉書)

加州大學 (UC)與加州州立大學(CSU)提交「聯邦學生助學金計畫」(Free Application for Federal Student Aid，簡稱FAFSA)的優先截止日期通常是3月2日，由於今年的這一天是周日，所以截止日期為隔日的3月3日。所有美國大學入學學生則必須在6月30日前提交FAFSA。

透過提交聯邦學生助學金計畫，學生可了解自己是否有資格獲得聯邦與州府的財務援助。大學與職校使用FAFSA來確定提供學生何種助學方案，包括貸款、助學金與兼職學習(work-study)等計畫。

FAFSA也可決定學生是否有資格獲得佩爾獎學金(Pell grants)，這是聯邦政府 提供大學生最大型的助學項目，協助低收入家庭學生。根據美國國家教育統計中心數據，有近三分之一美國大學生獲得各種聯邦獎學金。

3月3日也是提交「加州夢想法案申請」(California Dream Act Application，簡稱CADAA)優先截止日期。FAFSA是聯邦獎學金申請，需要父母雙方社安號碼。CADAA專門針對家長沒有社安號碼的加州學生，協助了解有資格獲得哪些州助學金。洛杉磯與Ventura縣學生今年1月遭遇森林大火，申請優先截止日期被延至4月2日。

為何加大與加州大學截止期限較早？「舊金山紀事報」報導，根據大學輔導服務機構「College Zoom」主任雷納爾多(David Reynaldo)表示，加大及加州州立大學系統的FAFSA與CADAA優先截止日期較早，可確保獲得最大程度援助。

基本上，學校有一定數量的助學金，必須決定如何分配。若於3月3日優先截止日期前申請，將與其他在此日期之前提交申請人一樣、被考慮獲得助學金。若在截止日期後申請，那僅可能獲得第一輪錄取後剩餘的獎學金。因此，若計畫就讀加大或加州州立大學，最好在優先截止日期之前申請。

加大的財務援助網站指出，每人都應填寫FAFSA，即使認為自己不需要或無資格獲得財務援助。申請免費，許多學生在獲知有資格獲得獎學金後，感到驚訝。無論是否認為自己有資格獲得助學金，申請仍是一個好主意。

根據FAFSA網站，填寫申請表約需1小時。受扶養學生須提供法定父母的社安號碼與最近報稅 單。即使父母離婚或從未結婚，聯邦政府仍希望雙方都為孩子大學教育付出，並將雙方收入納入計算。FAFSA可在StudentAid.gov線上填寫，登錄需要一個使用者名稱與密碼，須建立帳戶，可上網：studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch。

FAFSA申請所需文件與資訊包括社安號碼、報稅單、收到的子女扶養費紀錄、流動資產餘額包括支票與儲蓄帳戶及現金。若是已婚學生、但沒有與配偶共同報稅，還須提供配偶大部分資料。

CADAA是無證學生、DACA受益人或持有U簽證或臨時保護身分(Temporary protected status，簡稱TPS)助學計畫。若學生是美國公民或綠卡持有人，但父母或配偶沒有身分，可選擇填寫CADAA而非FAFSA。計畫就讀加州社區學院學生，須於9月2日前完成CADAA。

填寫CADAA需要有效且永久的電子郵件地址(不是高中學校電子郵件)、本人與父母或配偶最近兩年的稅務資料副本。上網：dream.csac.ca.gov/landing填寫。