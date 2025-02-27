數萬加大教職、醫療系統人員罷工 民眾恐受影響

數以萬計的加大員工26日起展開為期兩天的罷工行動。（NBC電視新聞截圖）

加大（UC）各大學及其醫療機構數以萬計員工26日起展開為期兩天的罷工 ，將影響到在加大醫療院所預約就診的民眾，學生也可能在校園內餐廳和其他設施中感受到影響。

灣區NBC電視台報導，參與此次罷工的加大雇員包括「美國州縣市公務員聯盟」（American Federation of State, County and Municipal Employees，簡稱AFSCME）超過3萬6000名提供服務和病人護理的成員，以及加大系統內從事醫療、研究和技術工作的1萬9000多名「專業技術雇員工會」（Union of Professional and Technical Employees，簡稱UPTE）成員。這是這兩個工會第二次共同進行罷工，他們與加大的合約已分別於去年7月和10月到期。

工會領導人指責加大管理層存在不公平勞動行為，薪資只是他們爭取的其中一個項目。

AFSCME執行董事波爾曼（Liz Perlman）說：「通貨膨脹和住房危機讓我們成員的薪資被變相削減10%。加大官員提供免費福利給自己，我們的成員卻必須努力尋找住房和應付醫療健保 危機。加大剛剛非法削減了開支，醫護人員被迫在支付胰島素費用、孩子教育費用和房租之間做出選擇。」

加大領導人發表聲明表示，談判破裂應歸咎於工會。聲明說：「UPTE在合約談判開始的同一個月就開始準備罷工，他們沒有參與最近的談判會議，並在回應我們提出的方案前，就自行宣布談判陷入僵局。AFSCME則是自2024年5月以來一直沒有對我們提出的方案做出回應。」

加大領導人稱，他們和AFSCME正在透過加州 一個監管程序進行合作。兩周前，加大向AFSCME提出新的薪資方案，方案包括五年內加薪18%，從今年加薪5%開始。加大和UPTE於1月底舉行了調解會議，目前提出的方案是全面加薪5%，第二年和第三年各加薪3%。