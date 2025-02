數萬加大教職、醫療系統人員罷工 民眾恐受影響

數以萬計的加大員工26日起展開為期兩天的罷工行動。(NBC電視新聞截圖)

加大(UC)各大學及其醫療機構數以萬計員工26日起展開為期兩天的罷工 ,將影響到在加大醫療院所預約就診的民眾,學生也可能在校園內餐廳和其他設施中感受到影響。

灣區NBC電視台報導,參與此次罷工的加大雇員包括「美國州縣市公務員聯盟」(American Federation of State, County and Municipal Employees,簡稱AFSCME)超過3萬6000名提供服務和病人護理的成員,以及加大系統內從事醫療、研究和技術工作的1萬9000多名「專業技術雇員工會」(Union of Professional and Technical Employees,簡稱UPTE)成員。這是這兩個工會第二次共同進行罷工,他們與加大的合約已分別於去年7月和10月到期。

工會領導人指責加大管理層存在不公平勞動行為,薪資只是他們爭取的其中一個項目。

AFSCME執行董事波爾曼(Liz Perlman)說:「通貨膨脹和住房危機讓我們成員的薪資被變相削減10%。加大官員提供免費福利給自己,我們的成員卻必須努力尋找住房和應付醫療健保 危機。加大剛剛非法削減了開支,醫護人員被迫在支付胰島素費用、孩子教育費用和房租之間做出選擇。」

加大領導人發表聲明表示,談判破裂應歸咎於工會。聲明說:「UPTE在合約談判開始的同一個月就開始準備罷工,他們沒有參與最近的談判會議,並在回應我們提出的方案前,就自行宣布談判陷入僵局。AFSCME則是自2024年5月以來一直沒有對我們提出的方案做出回應。」

加大領導人稱,他們和AFSCME正在透過加州 一個監管程序進行合作。兩周前,加大向AFSCME提出新的薪資方案,方案包括五年內加薪18%,從今年加薪5%開始。加大和UPTE於1月底舉行了調解會議,目前提出的方案是全面加薪5%,第二年和第三年各加薪3%。