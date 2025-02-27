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好市多賣珠寶、豪車 吸引高端顧客

【洛杉磯訊】
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好市多不僅有價格低廉的商品還有昂貴的高端商品。（記者王若然／攝影）
好市多不僅有價格低廉的商品還有昂貴的高端商品。（記者王若然／攝影）

好市多（Costco）以「便宜有好貨」特點，吸引大量顧客，包括1.5美元熱狗套餐和4.99美元的烤雞，是不少顧客的心頭好。不過好市多也販賣價格昂貴商品，例如金條、鑽石首飾和豪車等，且銷售速度很快。好市多一名高管透露，好市多會員中，也有很多有錢人，他們同樣喜歡物有所值的商品。

根據NBCLA新聞網報導，好市多董事會主席詹姆斯（Hamilton 「Tony」James）表示，全國來看，雖然好市多大部分會員是一般收入家庭，但也有收入是一般家庭兩倍多的富裕會員。

詹姆斯表示，因為會員中有富裕人口，這讓好市多可以做「了不起的事。」他說，「從一開始，我們就知道可以把任何質量好、價格合適的高端商品引進來。」

實際上，好市多銷售很多高端產品，包括勞力士手表和豪華轎車。好市多網站目前有售價達32萬美元的鑽石訂婚戒指以及2500美元的咖啡機。

詹姆斯說，「西雅圖一家保時捷車商通過好市多出售轎車，車子停在好市多店內，不到一周就賣出去了。」

去年富國銀行（Wells Fargo）估計好市多的1盎司24k黃金金條，在一個月內的出售量價值達1億至2億美元。詹姆斯表示，與其提供便宜商品，好市多對提供有價值的商品更感興趣。他說，「如果有人想在好市多花費250美元購買500美元的電視，我們會想以500美元出售1000美元的電視。」他說，「我們總是試著以超值的價格，出售更好的商品。」

好市多這種不出售特別便宜商品的策略，有助吸引喜歡高端商品顧客。Morningstar分析師Zain Akbari在2023年的採訪中告訴NBC，好市多服務中上收入家庭的好名聲，會吸引客戶群是中上收入家庭的品牌，這樣形成一個循環。

好市多 咖啡 西雅圖

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