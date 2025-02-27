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輕度花生過敏兒 或可食用花生醬

編譯陳盈霖／綜合報導
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最新研究顯示，對花生過敏程度較輕的兒童，可能可通過逐步增加食用市售花生醬的量來克服過敏。（NBC電視台畫面）
最新研究顯示，對花生過敏程度較輕的兒童，可能可通過逐步增加食用市售花生醬的量來克服過敏。（NBC電視台畫面）

NBC電視台報導，根據近日發表於「NEJM Evidence」的研究表明，對花生過敏程度較輕的兒童，可能可通過逐步增加食用市售花生醬的量來克服過敏。參與該研究的32名兒童經過18個月免疫療法後，均能安全食用相當於三湯匙花生醬的量而未出現過敏反應。然研究人員提醒家長，這項策略需在過敏專科醫師指導下進行，不要自行嘗試。

根據美國過敏、哮喘與免疫學會（American Academy of Allergy, Asthma and Immunology）數據，美國約1%至2%兒童和成人有花生過敏。

該研究主要作者，紐約市西奈山（Mount Sinai）伊坎醫學院（Icahn School of Medicine）Elliot and Roslyn Jaffe食品過敏研究所主任希切勒（Scott Sicherer）表示，此前研究人員主要針對罹患嚴重過敏症的兒童，即使是最微小的花生過敏，他們也可能引發危險反應。「但我們認為，若能針對至少能食用半顆花生的兒童開發更容易實施的療法，或許能讓他們將花生視為普通食物。我們對研究結果感到驚喜。」

該研究由美國國家過敏與傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）贊助，73名四歲至14歲兒童參與。最終38名兒童被隨機分配接受免疫療法，其餘35名對照組繼續避免攝取花生蛋白。

試驗結束時，免疫治療組有六名兒童退出，對照組五人退出，分別剩下32人與30人。免疫治療組兒童以八分之一茶匙的花生醬開始，每八週逐步增加劑量。一旦達半茶匙劑量後，可用含相同量花生蛋白的其他食物（如糖果）代替花生醬。

花生蛋白劑量增加僅在有過敏專家的監督下進行，一旦能每天食用一匙花生醬便不用每天吃，而是每周吃兩湯匙。免疫治療組中，沒有一位兒童在家食用花生蛋白時出現嚴重到需注射腎上腺素的反應，只有一名兒童需藥物治療。

接下來一部分，要確認這32名兒童的花生耐受性是否持久，此時有30名兒童選擇繼續。他們被要求在八周內不吃花生蛋白，之後再進行測試，看他們是否還能忍受相當於三湯匙的花生醬。30名兒童中，有26人通過測試。研究人員得出結論，認為免疫療法使他們克服花生蛋白過敏。

紐約市

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