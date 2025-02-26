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Denny's餐廳新規定 加蛋餐點另收費

編譯胡立宗／綜合報導
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Denny's的Grand Slam套餐，即將加收蛋費。（Denny's網站）
Denny's的Grand Slam套餐，即將加收蛋費。（Denny's網站）

連鎖餐廳Denny's以豐盛的早餐聞名，多樣餐點都加了蛋；但因為蛋價越來越貴，Denny's近日宣布，每樣加蛋的餐點將另外收費。不過哪些分店會另外收費、收費多少並未定案。

南卡羅來那斯帕坦堡（Spartanburg）起家的Denny's，目前有1500家店，但2025年底將收掉150家。Denny's知名的早餐包括「Slams」系列，幾乎每樣都有蛋

Denny's表示，禽流感的盛行導致蛋價高漲，不得已才會增加收費，「但不是每一間店都漲，而是看當地蛋價加收，每家分店加收的金額也會有差」。

「Restaurant Business Online」報導，Denny's發給媒體的聲明還說，他們向來都深知客戶所需，也在持續追求更多樣的餐點，包括2美元、4美元、8美元的套，「只不過，我們也得因應快速變化的市場機制」。

在Denny's之前，「Waffle House」與其他主打早餐的店都已經開始加收「蛋費」，Waffle House每顆蛋加收50美分。

Denny's的Grand Slam套餐，即將加收蛋費。（Denny's網站）
Denny's的Grand Slam套餐，即將加收蛋費。（Denny's網站）

禽流感 南卡

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