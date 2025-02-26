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好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

編譯陳盈霖／綜合報導
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近期科克蘭捲筒衛生紙遭受不少批評。（好市多官網）
近期科克蘭捲筒衛生紙遭受不少批評。（好市多官網）

Housedigest報導，許多人喜愛到好市多（Costco）購物，從大瓶番茄醬、舒適運動衫到必備的好市多熱狗。該大宗批發零售商1995年成立的專屬品牌「科克蘭」（Kirkland Signature），更是受到許多消費者喜愛。然而科克蘭捲筒衛生紙對某些好市多粉絲來說，如今卻似乎失去光環。不少消費者不願購買的理由，包括容易破損、引發水管問題、產生過多棉絮或灰塵，及紙質過薄等。

好市多並不直接生產科克蘭產品，而是與工廠合作代工生產。有報導指出，該品牌與多家衛生紙生產商合作，包括Georgia-Pacific和Sofidel等，這家倉儲零售商光是衛生紙年銷售額就超過4億美元。

這款科克蘭捲筒雙層衛生紙（Kirkland Signature Bath Tissue 2-ply），每捲380張，共30捲（售價24.99美元），在產品列表中顯示整體評分為4.7星，不少評論稱其價格實惠、柔軟且物超所值。然近期許多留言稱該產品品質下降。一位購物者表示，這款衛生紙「從最好變最差」，現在質量「像棉花一樣脆弱」；其他人回應稱衛生紙「薄且易碎」、「分離紙張非常困難」，還有顧客抱怨這款商品一點都不划算，因他們現在要使用「多50%的量」。

也有留言稱該款衛生紙並不耐用，在浴室或身上會留下棉絮。有人認為品質如今變得粗糙，「接觸水後立即瓦解」；還有人指責這款商品導致「化糞池問題」，認為是管道堵塞的罪魁禍首，然這些都是坊間說法，目前尚未有任何相關網站找到與這款衛生紙相關的明確警告。

若想更換衛生紙品牌，可考慮好市多另一款受歡迎的Charmin。Charmin Ultra Soft Bath Tissue兩層衛生紙評分4.8顆星。多數評論相當正面，然價格相較高一些，30捲，每捲213張，33.99美元。

衛生紙並不便宜，若想省錢，可考慮改用免治馬桶。自2020年新冠肺炎疫情期間紙品需求激增以來，免治馬桶在美國受歡迎程度逐漸提高，2024年銷售額超過200億美元。安裝免治馬桶不僅減少衛生紙使用，更環保，也能降低管道堵塞風險。

若覺得好市多自有科克蘭品牌捲筒衛生紙不好用者，Housedigest建議考慮另一...
若覺得好市多自有科克蘭品牌捲筒衛生紙不好用者，Housedigest建議考慮另一款許多人喜愛的Charmin品牌。（好市多官網）

好市多 零售商 疫情

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