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加州助學金優先申請 延長至4月2日

編譯林思牧／綜合報導
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加州學生援助委員會執行總監岡薩雷斯(Daisy Gonzales) (援助委員會網頁)
加州學生援助委員會執行總監岡薩雷斯(Daisy Gonzales) (援助委員會網頁)

今年加州高中應屆畢業生申請「加州助學金優先申請」(Cal Grant priority application)人數比往年減少25%，主要的問題出在聯邦政府的失誤。州政府25日宣布，加州的大學助學金優先申請時間延長一個月，至4月2日才結束。

舊金山紀事報報導，州政府官員25日宣布，需要州政府的援助來支付今年秋季班大學學費的學生，現在有額外一個月的時間（至4月2日止）提交加州助學金優先申請。

加州學生援助委員會(California Student Aid Commission)之所以延長截期，是希望更多的學生能利用這筆免費資金。截至2月9日，與過去幾年相比，加州高中畢業生申請州政府補助的人數減少了25%。委員會執行總監岡薩雷斯(Daisy Gonzales)表示，我們希望額外的時間能讓每一位學生完成助學金申請，讓大學學費變得更便宜，無論你就讀哪所高等學府。

近年來州府援助的申請一直在減少。但今年的一個主要原因，是最新版聯邦學生資助免費申請表（FAFSA）的發布推遲了兩個月，學生需要填寫該申請表作為加州助學金申請表的一部分。FAFSA 原本應該在去年10月1日向學生開放，但因為許多原因被推遲至12月1日。

無論學生希望就讀哪一類大學，FAFSA優先截止日期仍為3月3日。「優先」意味著申請人最有可能獲得最大程度的援助。現在加州正在延長加州助學金的優先申請期限，以試圖彌補 2025-26學年FAFSA的延遲發布造成的損害。

這是FAFSA延期的第二年。問題最初始於2023年末，當時聯邦政府推出了新版FAFSA，目的是在簡化眾所周知的複雜申請程序。但恰恰相反的，所謂的「更好的FAFSA」充滿了技術難題，使得許多學生族群——特別是那些父母不是公民的學生，或者「混合身分」的申請人——無法填寫表格。

錯過州和聯邦援助優先截止日期的學生現在仍有機會申請。Cal Grant的最終截止日期為9月2日。2025-26學年的FAFSA截止日期為2026年6月30日。

加州 聯邦政府 舊金山

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