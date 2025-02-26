加州學區遇財政斷崖 鼓勵提前退休

州政府財政危機和管理援助小組執行長范恩(Michael Fine)。 (取自fcmat.org)

面對財政斷崖風險的加州學區 ，越來越多採用提前退休 激勵措施作為平衡預算的人道方式，但最後因而蒙受損失的可能是學生。

舊金山紀事報報導，州政府財政危機和管理援助小組(Fiscal Crisis and Management Assistance Team)執行長范恩(Michael Fine)表示，由於學生入學率持續下降和州政府撥款因生活成本增長而降低，加州許多學區都面臨巨大的預算赤字。近年來，各學區也利用現已停止使用的聯邦政府新冠疫情應對資金擴大人員編配。

加州公共政策研究所表示，加州的學校把大約80%的經費用於員工薪資和福利。如果需要削減預算，各學區就只能在裁員、關閉學校和提前退休獎勵等不受歡迎的選項之間做出選擇。

提早退休通常會導致學區出現更多缺乏經驗和準備不足的教師，研究表明，這會對學生成績產生負面影響，特別是在高需求的學校(譬如許多學生來自非英語國家，需要額外的語言輔導等)。

聖地牙哥聯合學區和舊金山聯合學區是兩個大規模學區，本學年將為年長的資深教師和員工提供提前退休的薪資。聖塔安娜聯合學區和帕索羅布雷斯聯合學區在本學年早些時候已為員工提供提前退休獎勵。

舊金山聯合學區人力資源副主管貝爾 (Amy Baer) 表示：由於學區採用依年資配薪的方式，讓薪資較高的教師退休較容易達成節約經費的目標。但相對出現的問題是，他們被薪資較低的教師所取代，會減少經驗豐富教師的數量。

在特殊教育、數學、科學和雙語教育等難以填補的領域，學區有時不得不聘用未完成師範培訓的教師來填補空缺。聖地牙哥教育協會主席溫伯格(Kyle Weinberg)表示：「我擔心提前退休激勵措施可能會加劇過去五年來一直存在的特殊教育空缺問題。」

舊金山聯合學區正試圖將赤字減少1.13億美元。學區官員表示，估計將不得不削減 535 個職位，其中約300個職位來自提前退休。為實現這一目標，學區為所有 55 歲或以上、連續服務五年以上的員工提供提前退休獎勵。根據負責管理該計畫的 Keenan & Associates 公司的文件，為回饋自願提前退休，學區將向他們支付相當於當前工資 60% 的薪水。申請提前退休計畫的截止日期是2月21日已屆。學區官員表示，屆時仍需要用裁員來彌補預算赤字。