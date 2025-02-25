湖南同鄉聯誼會 新春元宵歡聚
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南加州湖南同鄉聯誼會23日舉辦2025新春暨元宵聯會晚會，來自南加州各地數百名湖南同鄉歡聚一堂，敘舊話新，美食美飲，才藝分享，歡樂大抽獎，高潮迭起。
現任會長Helen彭在總結2024年工作時表示，2024年是同鄉會紮根社區、服務鄉親的一年，不僅延續了傳統，更在創新中凝聚力量，包括舉辦同鄉物流業交流會，擴大同鄉之間的橫向聯係；舉辦中秋養生講座，鄉親分享飲食養生理念和頸椎按摩秘訣；探訪長沙ICC晨光中心，為殘障兒童和人士送溫暖活動等等，她感謝眾鄉親群策群力，大力支持和參與。
Helen彭表示，湖南同鄉聯誼會是傳遞溫暖、創造價值的平台，同鄉聯誼會2025年計畫滿滿，包括繼續推動「南加湘籍物流聯盟」落地，不定期舉辦業界沙龍、資源對接會，並邀請法律和稅務專家開設專題講座，還將攜手著名攝影師周曉開設免費攝影與寫真講座，分享攝影秘訣和樂趣。
南加知名主持人Nicole主持當天晚會。美國華人聯合總會會長熊文勝等南加華人友好社團的代表應邀參加聯歡，並貢獻現金紅包抽獎表達支持。多才多藝的湖南鄉親更在晚會上表演了獨唱、舞蹈、樂器演奏以及極具湖南地方特色的花鼓戲和湖南方言對對碰，來自加拿大的湖南籍二胡演奏家劉揚為大家演奏；而由前任會長和和十多位理事成員表演的漢服秀，更為現場呈現了陶淵明筆下《桃花源》一般的美景，台上台下一片新年的祥和。
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