湖南同鄉聯誼會 新春元宵歡聚

由前任會長和和十多位理事成員表演的漢服秀，爲現場呈現了陶淵明筆下《桃花源》一般的美景，台上台下一片新年的祥和。（南加湖南同鄉聯誼會提供）

南加 州湖南同鄉聯誼會23日舉辦2025新春暨元宵聯會晚會，來自南加州 各地數百名湖南同鄉歡聚一堂，敘舊話新，美食美飲，才藝分享，歡樂大抽獎，高潮迭起。

現任會長Helen彭在總結2024年工作時表示，2024年是同鄉會紮根社區、服務鄉親的一年，不僅延續了傳統，更在創新中凝聚力量，包括舉辦同鄉物流業交流會，擴大同鄉之間的橫向聯係；舉辦中秋養生講座，鄉親分享飲食養生理念和頸椎按摩秘訣；探訪長沙ICC晨光中心，為殘障兒童和人士送溫暖活動等等，她感謝眾鄉親群策群力，大力支持和參與。

Helen彭表示，湖南同鄉聯誼會是傳遞溫暖、創造價值的平台，同鄉聯誼會2025年計畫滿滿，包括繼續推動「南加湘籍物流聯盟」落地，不定期舉辦業界沙龍、資源對接會，並邀請法律和稅務專家開設專題講座，還將攜手著名攝影師周曉開設免費攝影與寫真講座，分享攝影秘訣和樂趣。