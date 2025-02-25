聖地牙哥加大華裔教授張皓推AI發展計畫

華裔教授張皓。（聖地牙哥加州大學提供）

聖地牙哥 加大（UC San Diego）近日啟動MLSys計畫，推動新一代機器學習系統發展，提升AI 模型的運行效率與可擴展性。該計畫的聯合創始人，是華裔 教授張皓（Hao Zhang，音譯）。

MLSys團隊近日發表論文，提出「預填-解碼拆分（prefill-decode disaggregation）」的創新概念，該技術已被業界廣泛採用，包括著名的DeepSeek-v3服務管道。這項技術顯著提升計算資源的利用效率，為大規模AI部署設立新的性能標準。

該計畫聯合創始人、HDSI華裔助理教授張皓表示，MLSys只是個開始，期待與產業界深化合作，持續拓展研究領域，並培育未來的AI領軍人才。

在軟體工程領域，MLSys團隊的另一篇論文 「用於WebAssembly逆向工程的多模態學習」也取得重大成就，榮獲2024年軟體工程創新與發展國際組織ACM SIGSOFT傑出論文獎。

MLSys計畫不僅專注技術突破，也致力培養新一代AI研究員與工程師。該計畫的核心課程「機器學習系統（Machine Learning Systems）」，自開設以來，已吸引超過300名學生報名，反映學術界與業界對該領域的高度關注與需求。

MLSys計畫是由UC San Diego Halıcıoğlu數據科學研究所（HDSI）領導，專注機器學習與系統設計的交叉領域，提升AI模型的運行效率與可擴展性。