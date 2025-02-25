好市多3月在全美增6店 北加布倫塢店、南加高地店7日、8日開幕

好市多將於2025財年增加29家門市，其中六家將於3月在美開幕。（FOX）

今日美國報導，大宗貨品零售商好市多 （Costco）全球門市將突破900家。去年12月，這家總部位於華盛頓州（Washington）伊薩克（Issaquah）的零售商宣布在2025財年（截至今年8月31日）期間，在全球新增29家新門市，其中六家將於3月在美國開幕（兩家位於加州 ），4月在美也將新增一家店。

好市多目前在全球有897家門市，其中617家位於美國和波多黎各（Puerto Rico）。新增六家門市開業後，總數將增加至903家。除美國外，他國分店包括加拿大（109家）、墨西哥（41）、日本（36）、英國（29）、南韓（19）、澳洲 （15）、台灣（14）、中國（7）、西班牙（5）、法國（2），冰島、紐西蘭、瑞典各一家店。

3月在美開幕的分店有麻州（Mass.）雪倫（Sharon）3月1日開幕。加州布倫塢（Brentwood）3月7日開幕。加州高地（Highland）3月8日開幕。密西根州（Michigan）Genesee縣3月13日開幕。德州(Texas）Prosper 3月14日開幕。德州Weatherford 3月15日開幕，然好市多表示，因施工進度、市政要求等因素，開幕日期可能有所變動。

該公司還宣布，佛羅里達州Stuart，日本南阿爾卑斯（Minami Alps）和澳洲阿德爾（Ardeer）三家門市將於4月開幕。

隨著業務擴張，好市多淨銷售額也不斷增加。2024年9月2日開始的財年前22周，其淨銷售額增長8.2%，達1135億5000萬美元。該公司本月稍早宣布，截至今年2月2日的四周內，美國銷售額成長9.2%。

好市多預計3月6日公布第二季財報。根據標準普爾全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）調查分析師預計其收入將增長7%以上，達630億美元，淨收入將超過18億美元，比去年同期增長4.5%。